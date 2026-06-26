Google.org надасть грант на 5 млн дол. для масштабування системи «Обрій»

26 июня 2026 г., 14:35

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Google.org надає грант у розмірі 5 млн дол. для масштабування української цифрової екосистеми ринку праці «Обрій». Цей крок є новим внеском у формування іміджу України як лідера у впровадженні штучного інтелекту. Він логічно продовжує масштабну підтримку, яку Google надає країні: раніше компанія виділила понад 3,5 млн дол. грантів на національні AI-проєкти «Дія» та «Мрія», надала 15 млн дол. безповоротного фінансування для екосистеми стартапів, а також допомогла понад 170 000 людей опанувати навички роботи з AI.



З перших днів повномасштабного вторгнення Google тісно співпрацює з українським урядом для забезпечення безпеки та стійкості країни. Сьогодні компанія поглиблює цю співпрацю, інвестуючи в її економічне майбутнє.



Попри безпрецедентні виклики, Україна стала світовим лідером у сферах цифрової трансформації та інтеграції AI. Завдяки таким проєктам, як «Дія» та «Мрія», країна демонструє всьому світу, як технології допомагають не лише вистояти, а й розбудовувати сучасну та ефективну державу.



Саме тому Google.org оголосив про виділення гранту у розмірі 5 млн дол. на розвиток «Обрію» – інноваційної цифрової системи з використанням AI, яка допомагає українцям знаходити роботу. Цей крок презентували 25 червня під час Ukraine Recovery Conference (URC 2026) у Гданську, Польща.



Платформа розроблена Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Міністерством цифрової трансформації України та інтегрована з державним застосунком цифрових послуг «Дія». «Обрій» створює єдиний простір для пошуку роботи, де користувачі можуть зручно керувати своїми кваліфікаціями та професійною історією. За підтримки Google.org платформа використовуватиме технології AI, щоб підбирати вакансії для кандидатів на основі їхніх навичок та локації; рекомендувати програми навчання та підвищення кваліфікації у сферах із найбільшим дефіцитом кадрів; допомагати студентам і випускникам знайти перше робоче місце в межах нової ініціативи; дозволити укладати трудові договори та керувати ними повністю в цифровому форматі.



«Україна демонструє всьому світові, як за допомогою технологій та штучного інтелекту можна будувати стійку економіку навіть за найскладніших обставин. Цей грант – не просто фінансування платформи, це інвестиція у винятковий людський потенціал та винахідливість, які ми спостерігаємо тут щодня. Ми пишаємось можливістю підтримати наших партнерів в українському уряді, які вже сьогодні створюють модель майбутнього», – наголосила Аннетт Кробер-Ріль, віцепрезидентка Google з питань державної політики та урядових зв'язків у Європі.



«Для нас це не просто інвестиція в технології. Це інвестиція в людей та економічне відновлення України. Ми раді, що Google розширює співпрацю з українським урядом і вперше в історії підтримує створення цифрової інфраструктури ринку праці. Завдяки цьому партнерству ми зможемо швидше поєднати шукачів роботи із можливостями навчання та працевлаштування, а бізнес – із необхідними йому та доступними фахівцями», – зазначив Олексій Соболєв, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.



Проєкт має на меті до кінця 2027 року залучити 5 млн зареєстрованих користувачів і допомогти 100 000 людей знайти роботу через платформу. Ця ініціатива є продовженням послідовної та довготривалої підтримки, яку Google надає для відновлення та економічного зростання України.

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