У Києві відбулись всеукраїнські командні змагання з кібербезпеки для молоді

19 июня 2026 г., 15:35

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У столиці пройшов фінал всеукраїнського командного змагання з кібербезпеки для молоді CTF Junior League 2026. Це проєкт, який допомагає школярам і студентам зробити перші кроки у сфері кібербезпеки та отримати практичний досвід роботи з реальними кіберзавданнями.



Освітня платформа CTF Junior League створена для молоді трьох вікових категорій. Під час змагання учасники можуть перевірити свої знання на практиці, навчитися працювати в команді та познайомитися з професією фахівця з кібербезпеки ще до початку кар’єри. Це один із найефективніших форматів навчання, який дозволяє працювати з реальними кейсами: аналізом вразливостей, цифровою розвідкою, криптографією та іншими напрямами кіберзахисту.



Цьогорічний онлайн-відбір CTF Junior League обʼєднав 66 команд — понад 550 реєстраційних записів від учасників із 22 областей України та міста Києва. Серед них понад половину брали участь у CTF-змаганнях уперше, що підкреслює освітню місію проєкту: відкрити молоді перший легальний і безпечний вхід у практичну кібербезпеку. Учасники розвʼязували Jeopardy CTF-завдання — шукали “прапори” (flags), набирали бали та демонстрували технічні навички в умовах, максимально наближених до реальної роботи фахівців із кібербезпеки.



Більшість учасників відбору — це молодь 15–18 років. Серед них і школярі, які лише починають знайомитися з темою кібербезпеки, і студенти фахових коледжів із технічною підготовкою.



До фіналу CTF Junior League вийшли найсильніші команди, які представляли 13 областей України: Волинську, Вінницьку, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Івано-Франківську, Київську, Кіровоградську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Сумську та Харківську області, а також місто Київ. Наймолодшому фіналісту було 13 років — і це один із найяскравіших показників того, наскільки рано в Україні зʼявляються таланти у сфері кібербезпеки.



Після кількох годин інтенсивних змагань визначилася трійка переможців:

1 місце — RJ 45 (Дніпропетровська та Житомирська області)

2 місце — potasovka (м. Київ)

3 місце — unpaid child labor (м. Кропивницький, Кіровоградська область)



«Наше завдання - не просто знаходити талановитих підлітків, а будувати для них реальну траєкторію розвитку: навчання, наставництво, стажування та спеціалізовані програми. Для цього дітям у всіх регіонах має бути доступна сучасна навчальна інфраструктура: кіберполігони, практичні платформи, тренувальні середовища та програми розвитку цифрових навичок. Після досягнення повноліття ці молоді фахівці мають отримати можливість долучатися до державного сектору, оборонних структур і критичної інфраструктури. Україна сьогодні потребує тисяч підготовлених кіберфахівців. Саме тому масштабування таких ініціатив за підтримки держави, бізнесу, донорів і регіональних партнерів є інвестицією в кіберстійкість країни», - коментують засновники CTF Junior League - Джорж Папарига, член правління Інституту дослідження кібервійни, та Максим Петльований, операційний директор Інституту дослідження кібервійни.



CTF Junior League — це можливість спробувати себе в галузі кібербезпеки ще під час навчання. Для частини учасників такі змагання стають відправною точкою: далі — національні та міжнародні CTF, профільна освіта або перші кроки в індустрії. При цьому формат змагань не передбачає жодних переваг залежно від міста чи навчального закладу — учасники змагаються на рівних умовах, і єдине, що має значення, це рівень підготовки та вміння працювати в команді.



Звісно, для таких масштабних проєктів неабияк важливе надійне партнерство. Компанія Lenovo долучилась до цьогорічного змагання, адже для бренду сприяння подібним ініціативам є частиною системного підходу до підтримки освітніх ініціатив та розвитку талановитої молоді.



«Кібербезпека сьогодні є невіддільною частиною розвитку технологій. У Lenovo ми дотримуємося принципу Security by Design, коли захист даних закладається на кожному етапі створення продуктів, а також підтримуємо міжнародні ініціативи, зокрема JCDC та FIRST, спрямовані на посилення глобальної кіберстійкості, – зазначає Ольга Шиян, менеджерка по роботі з партнерами напрямку серверних рішень Lenovo в Україні. — Саме тому для нас важливо підтримувати освітні проєкти на кшталт CTF Junior League. Вони допомагають молоді здобувати практичний досвід, розвивати технічні навички та формують нове покоління фахівців, які посилюватимуть кібербезпеку України в майбутньому».



CTF Junior League 2026 завершена, але для більшості її учасників це, скоріш за все, лише початок. А для технологічної спільноти це важлива інвестиція у майбутнє української кібербезпеки.

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