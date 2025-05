Acer представляє пару планшетів серії Iconia V

27 мая 2025 г., 16:35

Компанія Acer анонсувала низку нових продуктів для користувачів, які перебувають у дорозі, зокрема два нові планшети — Acer Iconia V12 та Acer Iconia V11 — і три нові пристрої для підключення до мережі 5G – Acer Connect X6E Plus 5G CPE, Acer Connect M5 Mobile Wi-Fi та Acer Connect D5 Pro 5G.



Acer Iconia V12 та Iconia V11 – це універсальні планшети, призначені для широкого кола користувачів: від студентів і членів сім’ї до економних споживачів, які шукають надійний мобільний інструмент для щоденного використання.



Їх дисплеї пропонують велику область огляду із широким співвідношенням сторін 16:10, роздільною здатністю до 2K і частотою оновлення 90 Гц. Конструкція з вузькими рамками максимально збільшує площу екрана, щоб ви могли бачити та робити більше, а тонкі сенсорні панелі з технологією in-cell підвищують чутливість до дотику, щоб забезпечити більш чутливий відгук.



Завдяки процесору MediaTek Helio G99 у поєднанні з Android 15 і оперативною пам’яттю DDR4 обсягом до 8 ГБ планшети серії Iconia V забезпечують плавну та швидку роботу, що підходить для виконання завдань і звичайних розваг. Планшети Iconia V у темно-зеленому корпусі з алюмінієвого сплаву легкі та тонкі, тому їх зручно носити з собою. Acer Iconia V12 має товщину 7,9 мм і важить 595 г, а Acer Iconia V11 важить 500 г. До кожної моделі додається елегантний магнітний футляр, який одночасно служить трирівневою підставкою для перегляду без рук, і додатковий стилус для малювання або нотаток.



Пристрої оснащено двома динаміками та 5-мегапіксельною фронтальною камерою, завдяки чому відеовиклики відбуваються плавно та без сторонніх шумів. Задня камера з автофокусом на 8 Мп дає змогу знімати фотографії та відео з високою роздільною здатністю. Ці планшети мають до 256 ГБ вбудованої пам’яті з можливістю розширення до 1 ТБ за допомогою картки microSD. Акумулятор місткістю 8000 мАг забезпечує до 10 годин автономної роботи зі швидким заряджанням через порт USB Type-C. Завдяки технологіям Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2 планшети забезпечують швидке та безперебійне підключення. Додаткове підключення 4G LTE на планшеті Iconia V11 підтримує надійне з’єднання навіть за відсутності бездротових мереж.



Acer Connect X6E Plus 5G CPE розроблено для користувачів, яким потрібне надійне та гнучке мережеве з’єднання, що пропонує швидкий і безпечний Інтернет і можливість легкого підключення пристроїв.



Завдяки глобальній агрегації операторів 5G NR пристрій Acer Connect X6E Plus 5G CPE забезпечує постійне підключення та енергоефективну продуктивність. Він сумісний із мережевими налаштуваннями eSIM, Nano SIM та vSIM. Технологія підключення дотиком touch-to-connect NFC спрощує з’єднання Wi-Fi з пристроями Android.



CPE підтримує подвійні WAN-з’єднання і WAN-з’єднання 5G та забезпечує балансування навантаження й відновлення після відмови з пріоритизацією мережі. Цей пристрій, сумісний із Wi-Fi 6E і підтримкою 4 x 4 MU-MIMO, можна під'єднати до 128 клієнтів, щоб отримати безперебійний зв'язок удома чи на роботі.



Пристрій мобільної точки доступу Acer Connect M4 5G Mobile Wi-Fi забезпечує підключення до Інтернету з будь-якого місця та може підключати до 16 пристроїв одночасно через Wi-Fi 6. Він підтримує три SIM-карти (Nano SIM, eSIM і vSIM), що дає змогу користувачам отримувати доступ до служб передавання даних у більш ніж 135 країнах без заміни фізичних SIM-карт або налаштування пристроїв вручну. Надійний і міцний корпус із класом захисту IP68 запобігає потраплянню всередину пилу та води.



Завдяки великому акумулятору на 8000 мАг пристрій забезпечує до 28 годин безперервного високошвидкісного Інтернет-з’єднання для потокового передавання, роботи та тривалого використання, а також включає підключення USB-C. Мобільний пристрій точки доступу також функціонує як зарядний пристрій; серед його можливостей – шифрування WPA3, брандмауери, блокування SIM-карти та вбудована підтримка VPN, що гарантує безпеку даних для надійної автентифікації Wi-Fi та надійне шифрування.



Ключ Acer Connect D5 Pro Dongle забезпечує надзвичайну швидкість висхідного зв’язку (до 3,2 Гбіт/с) і мінімальну затримку з’єднання з пріоритизацією мережі та підтримкою 4x4 MIMO, встановлюючи до чотирьох потоків даних для збільшення пропускної здатності даних і потужності сигналу.



Цей легкий і портативний ключ важить менше ніж 52 г і сумісний із ПК під керуванням ОС Windows, Chrome, Mac і Linux. Він підтримує варіанти Nano SIM, eSIM і vSIM із можливістю гарячої заміни та має протоколи безпеки, як-от шифрування WPA/WPA2, вбудовані брандмауери, блокування SIM-картки та VPN для захисту інтернет-з’єднань. Acer Connect D5 Pro також включає порт USB 3.0 Type C.



• Планшет Acer Iconia Tab V11 надійде до продажу в країнах Європи, Близького Сходу та Африки в серпні з початковою ціною 229 євро.



• Планшет Acer Iconia Tab V12 надійде до продажу в країнах Європи, Близького Сходу та Африки в липні з початковою ціною 289 євро.



• Пристрій Acer Connect X6E Plus 5G CPE надійде у продаж у країнах Європи, Близького Сходу та Африки у вересні за ціною від 249 євро.



• Мобільний роутер Acer Connect M4 5G Mobile Wi-Fi надійде у продаж у країнах Європи, Близького Сходу та Африки в серпні за ціною від 199 євро.



• Acer Connect D5 Pro 5G надійде у продаж у країнах Європи, Близького Сходу та Африки

у вересні за ціною від 199 євро.



Інформація щодо доступності, точних дат початку продажів та цін на зазначені продукти в Україні буде анонсована окремо.

