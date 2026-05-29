Google покращує маркування AI для глядачів та авторів контенту

29 мая 2026 г., 15:35

Від спільноти YouTube постійно надходять відгуки про те, що користувачі цінують прозорість, коли йдеться про контент, створений за допомогою генеративного AI. Саме тому ще з 2024 року Google додає маркування до контенту, якщо його автори зазначають, що використовували інструменти AI.



За цей час компанія дослідила, яка саме інформація про використання AI є найбільш корисною для людей. На основі цих даних YouTube впроваджує два оновлення, які зроблять цей процес значно простішим та інтуїтивно зрозумілішим як для авторів, так і для глядачів.



Місце розташування ярлика розкриття інформації для фотореалістичного контенту, а також для відео, суттєво змінених або згенерованих за допомогою AI, переноситься на більш помітну позицію.



Для довготривалих відео ярлик тепер з'являтиметься безпосередньо під відеоплеєром, над описом відео.



Для Shorts ярлик відображатиметься як позначка поверх самого відео.



Завдяки перенесенню цих позначок на головний план глядачі зможуть миттєво отримати необхідний контекст. Тепер це єдиний формат маркування для всього фотореалістичного та суттєво зміненого чи згенерованого AI контенту на YouTube.



Якщо контент є нереалістичним, анімованим або зазнав лише незначних змін, глядачі зможуть знайти інформацію про це в розгорнутому описі відео.



Хоча YouTube і надалі вимагає від авторів самостійно зазначати використання реалістичного AI, компанія прагне зробити цей процес більш безперешкодним та надійним. Починаючи з травня 2026 року, запускаються нові внутрішні сигнали, які допомагатимуть ідентифікувати контент, створений штучним інтелектом.



Якщо автор не вказав, чи використовувався AI, але внутрішні системи виявлять ознаки значного використання фотореалістичного AI, ярлик буде застосовано автоматично.



Оскільки ця технологія продовжує вдосконалюватися, автори й надалі зберігатимуть контроль над своїм контентом. Якщо митець вважає, що його відео було помилково визначено як згенероване AI, він зможе оновити статус розкриття інформації у Творчій студії YouTube (YouTube Studio). Проте в окремих випадках маркування залишатиметься постійним, зокрема для контенту, створеного за допомогою власних AI-інструментів YouTube, таких як Veo або Dream Screen, а також для контенту, який містить метадані C2PA, що вказують на його повне створення за допомогою генеративного AI.



Зазначено, ці зміни покликані збалансувати прозорість платформи із контролем з боку авторів контенту. Важливо зазначити, що сам по собі ярлик маркування AI не впливає на те, як відео рекомендується користувачам, і не обмежує можливості монетизації. У світі, де штучний інтелект постійно розширює межі можливого, мета Google залишається простою: зробити так, щоб автори та глядачі могли максимально легко отримувати перевірену інформацію.

