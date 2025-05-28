Міноборони допустило до використання компактний антидроновий пристрій

28 мая 2025 г., 8:15

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам «Антидроновий пістоль» українського виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

«Антидроновий пістоль» – індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту. Це засіб встановлення електромагнітних завад, він блокує канали управління і відеосигналу ворожих безпілотників.

Український «Антидроновий пістоль» має компактні розміри, важить трохи більше 1 кг, виготовлений у монолітному формфакторі.

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