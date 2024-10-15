Google уклала угоду про постачання чистої ядерної енергії з Kairos Power

15 октября 2024 г., 15:35

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Компанія Google оголосила про підписання першої у світі корпоративної угоди про закупівлю ядерної енергії для кількох малих модульних реакторів (SMR), які будуть розроблені компанією Kairos Power. Початкова фаза роботи спрямована на швидке і безпечне введення в експлуатацію першого реактора SMR компанії Kairos Power до 2030 року, а потім піде розгортання додаткових реакторів до 2035 року. Загалом ця угода дасть змогу забезпечити до 500 МВт нової цілодобової безвуглецевої енергії в американських електромережах і допоможе більшій кількості спільнот скористатися перевагами чистої та доступної ядерної енергетики.



Зазначається, електромережі потребують нових джерел електроенергії для підтримки технологій штучного інтелекту, які сприяють великим науковим досягненням, покращують якість послуг для бізнесу та споживачів, а також підвищують національну конкурентоспроможність та економічне зростання. Ця угода допомагає прискорити впровадження нової технології для чистого та надійного задоволення енергетичних потреб і розкрити весь потенціал штучного інтелекту для всіх.



Ядерні рішення пропонують чисте, цілодобове джерело енергії, яке може допомогти надійно задовольняти потреби в електроенергії користуючись безвуглецевою енергією. Розвиток цих джерел енергії в тісному партнерстві з місцевими громадами, які надають підтримку, швидко призведе до декарбонізації електромереж по всьому світу.



За повідомленням Google, ця угода є частиною зусиль компанії з розробки та комерціалізації широкого портфеля передових технологій екологічно чистої електроенергії для забезпечення енергією своїх глобальних центрів обробки даних та офісів. Такий підхід доповнить використання поновлюваних джерел енергії, як-от сонце та вітер, і допоможе досягти амбітних цілей із забезпечення безвуглецевої енергії 24/7 та чистого нуля.



Наступне покоління вдосконалених ядерних реакторів пропонує новий шлях до прискореного впровадження ядерної енергетики завдяки спрощеній конструкції та надійній, невіддільній безпеці. Менші розміри та модульна конструкція можуть скоротити терміни будівництва, дозволити розгортання в більшій кількості місць і зробити кінцеве постачання проєкту більш передбачуваним.



За даними Міністерства енергетики США (DOE), інвестиції в передові ядерні технології також можуть принести пряму економічну вигоду населеним пунктам по всій території США. Атомна енергетика має найвищий економічний ефект серед усіх джерел виробництва електроенергії та створює високооплачувані довгострокові робочі місця. За оцінками агентства, для досягнення 200 ГВт сучасних ядерних потужностей у США до 2050 року буде потрібно додатково 375 тис. працівників.



Технологія Kairos Power використовує систему охолодження розплавленою сіллю в поєднанні з керамічним паливом типу гальки для ефективного перенесення тепла до парової турбіни для вироблення електроенергії. Ця пасивно безпечна система дає змогу працювати реактору за низького тиску, забезпечуючи простішу і доступнішу конструкцію ядерного реактора.





Використовуючи ітеративний підхід до розробки, компанія Kairos Power проведе кілька послідовних демонстрацій обладнання до створення першої комерційної установки. Це дасть змогу винести важливі уроки та підвищити ефективність, що прискорить розгортання реактора, а також забезпечить більшу впевненість у вартості для Google та інших клієнтів.



Kairos Power вже досягла кількох технічних віх на шляху до розгортання свого першого реактора, що виробляє електроенергію, і відкриття шляху до довгострокового комерційного масштабу. Цього літа компанія Kairos Power заклала перший демонстраційний реактор Hermes у Теннессі, який став першим у США проєктом передового реактора, що отримав дозвіл на будівництво від Комісії з ядерного регулювання США.



За повідомленням Google, закуповуючи електроенергію у кількох реакторів - те, що експерти називають «портфелем замовлень» реакторів, - компанія допоможе прискорити повторне розгортання реакторів, необхідне для зниження витрат і швидшого виведення технології Kairos Power на ринок. Це важлива частина підходу Google до поширення переваг передових технологій на більшу кількість людей і спільнот.



У листопаді минулого року Google завершила перший у своєму роді проєкт із розширеної геотермальної енергетики спільно з компанією-розробником Fervo Energy. А раніше цього року компанія в партнерстві з комунальними службами по всій території США створили новий тариф на перехід до екологічно чистих технологій, який допоміг розширити цей комерційний проєкт до 25-кратного збільшення обсягу розширених геотермальних потужностей.

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