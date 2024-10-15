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Bakotech запропонує рішення для резервного копіювання Nexetic клієнтам у 12 країнах

15 октября 2024 г., 16:35

Bakotech запропонує рішення для резервного копіювання Nexetic клієнтам у 12 країнах

Компанія Bakotech повідомляє про підписання дистриб’юторської угоди з Nexetic, постачальником рішень для резервного копіювання даних. Це партнерство відкриває нові можливості для клієнтів у 12 країнах: Україна; Азербайджан; Молдова; Грузія; Латвія; Литва; Узбекистан; Естонія; Киргизстан; Таджикистан; Туркменістан; Казахстан.

Партнерам Bakotech будуть доступні наступні продукти Nexetic: Backup Microsoft 365; Backup Entra ID; Backup Google Workspace; Backup Laptop; Backup Server.

Nexetic пропонує гнучкі цінові моделі – різноманітні тарифні плани, включаючи вигідні пакети для MSP, що дозволяє ефективно керувати витратами та підвищує конкурентоспроможність. Рішення вендора можна розгорнути дуже швидко, що допомагає в оперативному забезпеченні захисту даних від потенційних загроз та помилок.

Інноваційні рішення Nexetic підтримують Microsoft Entra ID та інтеграцію з Microsoft 365, забезпечуючи надійний захист даних у хмарі. Вони розроблені та розміщені у ЄС, відповідають стандартам GDPR і гарантують повну відповідність європейським вимогам щодо захисту даних.

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