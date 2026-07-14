Softprom розширює портфель кібербезпеки мережевими рішеннями Corelight

14 июля 2026 г., 12:25

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Компанія Softprom оголошує підписання партнерської угоди з Corelight, розробником рішень для центрів управління кібербезпекою на базі штучного інтелекту (AI SOC), та отримання статусу офіційного дистриб'ютора платформи Corelight Open NDR (Network Detection and Response) на території 15 країн, включаючи Україну, Польщу, Румунію, Грузію, Казахстан та Узбекистан.

Традиційні методи захисту, що спираються лише на кінцеві точки (EDR) та регулярне встановлення патчів, стають недостатніми проти AI-атак на базі моделей класу Mythos, які автоматизують пошук та експлуатацію вразливостей.

Платформа Corelight Open NDR інтегрує інструменти з відкритим кодом Zeek і Suricata з алгоритмами машинного навчання. Вона трансформує мережевий трафік у структуровані фактичні дані без використання активних агентів чи додаткової виділеної інфраструктури. Це забезпечує наскрізну видимість локальних, гібридних та хмарних сервісів та може використовуватися для виконання вимог щодо аудиту та відповідності нормативним вимогам.

Окремий акцент зроблено на захисті середовищ, де використовуються сервіси штучного інтелекту. Corelight виконує пасивну інвентаризацію активів, безперервно класифікує вузли та сервіси на основі мережевого трафіку й визначає системи, які перебувають під реальною атакою. Це дозволяє командам безпеки розставляти пріоритети не лише за оцінками вразливостей, а й за фактичними ознаками компрометації.

Інтеграція платформи з наявними системами SIEM, XDR та SOAR оптимізує операційні інвестиції. Функція Agentic Triage на базі генеративних AI-агентів автоматизує первинне розслідування, зменшуючи кількість хибних спрацьовувань та прискорюючи сортування інцидентів до 10 разів. Відкрита архітектура рішення дозволяє створювати власні правила виявлення загроз, підтримує зіставлення виявлень із матрицею MITRE ATT&CK, та запобігає прив'язці до одного постачальника.

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