HPE анонсує першу в галузі 100% безвентиляторну архітектуру систем прямого рідинного охолодження

15 октября 2024 г., 14:35

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Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про створення першої в галузі 100-відсотково безвентиляторної архітектури систем прямого рідинного охолодження для підвищення енерго- та економічної ефективності великомасштабних розгортань систем штучного інтелекту. Компанія представила новинку на Дні AI, проведеному для представників фінансової спільноти на одному зі своїх сучасних виробничих комплексів систем AI. Зазначається, під час заходу компанія продемонструвала свій досвід і лідерство в галузі AI підприємствам, суверенним урядам, постачальникам послуг і розробникам моделей.



Попри підвищення ефективності прискорювачів нового покоління, енергоспоживання продовжує зростати в міру впровадження AI, випереджаючи традиційні методи охолодження.



Організаціям, які виконують великі робочі навантаження, пов'язані зі штучним інтелектом, знадобиться більш ефективне охолодження. Найефективнішим способом охолодження систем AI нового покоління є пряме рідинне охолодження, піонером якого є компанія HPE. Ця критично важлива технологія охолодження дала змогу системам HPE забезпечити 7 із 10 найкращих суперкомп'ютерів у списку Green500, у якому представлені найбільш енергоефективні суперкомп'ютери у світі.



Ґрунтуючись на цьому досвіді, представлена 100-відсотково безвентиляторна архітектура HPE з прямим рідинним охолодженням забезпечує переваги за вартістю та енергоефективністю, якими вже користуються провідні фахівці з упровадження AI, для ширшого кола організацій, що створюють великомасштабний генеративний AI.



«У міру того як організації використовують можливості, що створюються генеративним штучним інтелектом, вони також повинні просувати цілі сталого розвитку, боротися з наростальними вимогами до енергоспоживання і знижувати експлуатаційні витрати», - говорить Антоніо Нері, президент і генеральний директор HPE. «Представлена нами архітектура використовує тільки рідинне охолодження, забезпечуючи вищу енергоефективність і економічність порівняно з альтернативними рішеннями, представленими на ринку. Фактично, ця архітектура з прямим рідинним охолодженням забезпечує зниження енергоспоживання на 90% порівняно з традиційними системами з повітряним охолодженням. Досвід HPE у розгортанні найбільших у світі ІТ-середовищ із рідинним охолодженням і наше лідерство на ринку, яке триває вже кілька десятиліть, дають нам змогу зайняти чудову позицію для подальшого завоювання попиту на AI».



Архітектура системи побудована на чотирьох стовпах:



- 8-елементна конструкція охолодження, що включає рідинне охолодження для GPU, CPU, повного серверного леза, локального сховища, мережевої структури, стійки / шафи, капсули / кластера і блоку розподілу охолоджувальної рідини (CDU).



- Дизайн високощільних і високопродуктивних систем, а також ретельне тестування, програмне забезпечення для моніторингу та послуги на місці для успішного розгортання цих складних обчислювальних систем і систем охолодження.



- Інтегрований дизайн мережевої структури для масового масштабування з інтеграцією недорогих і малопотужних з'єднань.



- Відкрита конструкція системи забезпечує гнучкість вибору прискорювачів.



Повідомляється, стовідсотково безвентиляторна архітектура прямого рідинного охолодження забезпечує унікальні переваги, включно зі зниженням потужності охолодження на 37% на одне серверне лезо, як порівняти з гібридним прямим рідинним охолодженням. Це знижує витрати на комунальні послуги, викиди вуглекислого газу та шум вентиляторів у центрі обробки даних. Крім того, оскільки системи з такою архітектурою можуть підтримувати більшу щільність серверних шаф, вони займають удвічі менше місця.

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