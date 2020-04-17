Google совершенствует Meet для лучшей конкуренции с Zoom

17 апреля 2020 г., 17:55

0

Tweet

Стремясь извлечь выгоду из проблем с безопасностью конкурирующих сервисов от Microsoft, Zoom Video Communications и Cisco Systems, Google с этого четверга реализовала интеграцию Meet с Gmail. Возможность с боковой панели Gmail начать новую видеовстречу или присоединиться к существующей является первой из нескольких функций, запущенных с опережением графика из-за резкого увеличения спроса на Meet, сообщил Reuters вице-президент Google Хавьер Солтеро (Javier Soltero).

Meet, который в противовес потребительскому приложению Hangouts доступен только для бизнеса, учебных заведений и государственных организаций, с января лидирует среди всех сервисов Google по суточному росту числа пользователей. Неделю назад компания анонсировала, что Meet, каждый день приобретает два миллиона новых пользователей и имеет более 100 млн учебных эккаунтов в 150 странах мира.

В марте Google предоставила преподавателям дополнительный контроль над тем, кто может присоединяться к видеовстречам. Это произошло за недели до того, как аналогичную функциональность ввела Zoom в ответ на участившиеся случаи зумбомбинга — несанкционированного проникновения на видеосовещания с целью их саботажа.

Вскоре собрания Meet будут представлены особой закладкой в браузере Google Chrome. В апреле добавится раскладка с одновременным отображением на экране до 16 участников видеовстречи — такая опция оказалась популярной у пользователей Zoom. Кроме того, Google улучшит качество видео Meet в условиях слабого освещения и подавление фоновых шумов, в там числе щелчков клавиш и хлопающих дверей.

Солтейро назвал безусловно неправильным пренебрежение безопасностью при разработке бесплатных приложений. В то же время, он признал, что в Hangouts, бесплатной службе видеоконференций Google для некоммерческих пользователей, отсутствуют функции безопасности и контроля собраний, доступные в Meet. Из-за этого некоторые люди в последние недели использовали свои корпоративные или школьные учётные записи для проведения внерабочих общественных мероприятий. Поэтому, по его словам, Google сейчас оптимизирует функции в этих сервисах, «чтобы продукты, которые используют на работе, можно было использовать и дома».

На прошлой неделе компания сообщила о продлении до 30 сентября бесплатного апгрейда на продвинутые возможности Meet, такие как долгие видеозвонки. Такая политика дополнительно ухудшает экономическое состояние Google, и так страдающее от спада рекламных продаж, однако помогает привлечь новых клиентов, что сулит выгоды в долгосрочной перспективе.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации