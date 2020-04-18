Вебинари: "Все що необхiдно знати про арендну модель Cisco MSLA" 

18 апреля 2020 г., 17:21

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Запрошуємо на серію віртуальних зустрічей з експертами Мегатрейд, де ми поговоримо про арендну модель Cisco MSLA.



Цей гнучкий сервіс передбачає розстрочку замість великих разових платежів, а також виключає значні капітальні витрати на старті ІТ-проектів.



Завдяки цьому ІТ-служби можуть продовжувати запускати ініціативи навіть в період нестабільності та привести інфраструктуру у відповідність до нових викликів.



Впродовж вебінарів Павло Лапада, менеджер з продажів ПЗ, та Андрій Лавренко, технічний спеціаліст відділу мережевого обладнання Мегатрейд розповідатимуть про переваги та можливості моделі Cisсo MSLA, продемонструють розрахунки вартості володіння інфраструктурою (ТСО) за моделлю MSLA у порівнянні до апаратної реалізації архітектури, детально зупиняться на описах рішень з безпеки.



Долучайтесь та переконайтесь - інвестувати в розвиток ІТ-інфраструктури можна навіть в умовах турбулентності.



21 квітня, 12.00 - 12.30 – оглядовий вебінар для ВСІХ (партнерів та замовників) в межах Cisco TechTalks.

РЕЄСТРАЦІЯ - https://bit.ly/2Vh4Ht8

Номер наради: 208 430 352.

Пароль народи: QhF33sZD6Sy



24 квітня, 15.00 - 16.00 – вебінар ТІЛЬКИ для партнерів з фокусом на інструментах продаж.

РЕЄСТРАЦІЯ - https://bit.ly/2VeZguD

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