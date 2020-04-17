Бизнес-клиенты в разы увеличили потребление сервисов «Киевстар» для удаленной работы

17 апреля 2020 г., 17:25

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За первые четыре недели карантина (17 марта по 13 апреля 2020 г.) наиболее распространенными запросами бизнес-клиентов «Киевстар» на подключение сервисов стали решения, позволяющие компаниям за пределами офисов организовать процесс коммуникации с сотрудниками и клиентами, обеспечить персонал инструментами для совместной работы над проектами, а также наладить эффективный обмен документами.

Так, количество подключений сервисов Microsoft Office 365 и StarTeams выросло в целом более чем в 20 раз (по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.). Почти в 2,5 раза увеличилось количество подключений сервиса электронного документооборота Star.Docs. Подавляющее большинство заявок поступило от представителей среднего и малого бизнеса.

Еще один из распространенных запросов – организация удаленной работы отделов продаж и контакт-центров. Количество подключений облачной «Виртуальной мобильной АТС» с быстрым переносом всех звонков с фиксированных телефонных линий офисов на мобильные номера сотрудников, работающих из дома, возросло более чем вчетверо для крупных компаний и более чем вдвое для SMB.

Больше всего подключений сервисов для удаленной работы заказали компании оптовой и розничной торговли, логистические, легкой и обрабатывающей промышленности, сельско-хозяйственного и финансового секторов, гостиничного и строительного бизнесов, государственных предприятий, учреждений здравоохранения, поставщиков природных ресурсов и компании, предоставляющих услуги для бизнеса и населения.

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