 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 15 (1211)

05.04 - 12.04

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Бизнес-клиенты в разы увеличили потребление сервисов «Киевстар» для удаленной работы

17 апреля 2020 г., 17:25
0 
 

Бизнес-клиенты в разы увеличили потребление сервисов «Киевстар» для удаленной работы

За первые четыре недели карантина (17 марта по 13 апреля 2020 г.) наиболее распространенными запросами бизнес-клиентов «Киевстар» на подключение сервисов стали решения, позволяющие компаниям за пределами офисов организовать процесс коммуникации с сотрудниками и клиентами, обеспечить персонал инструментами для совместной работы над проектами, а также наладить эффективный обмен документами.

Так, количество подключений сервисов Microsoft Office 365 и StarTeams выросло в целом более чем в 20 раз (по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.). Почти в 2,5 раза увеличилось количество подключений сервиса электронного документооборота Star.Docs. Подавляющее большинство заявок поступило от представителей среднего и малого бизнеса.

Еще один из распространенных запросов – организация удаленной работы отделов продаж и контакт-центров. Количество подключений облачной «Виртуальной мобильной АТС» с быстрым переносом всех звонков с фиксированных телефонных линий офисов на мобильные номера сотрудников, работающих из дома, возросло более чем вчетверо для крупных компаний и более чем вдвое для SMB.

Больше всего подключений сервисов для удаленной работы заказали компании оптовой и розничной торговли, логистические, легкой и обрабатывающей промышленности, сельско-хозяйственного и финансового секторов, гостиничного и строительного бизнесов, государственных предприятий, учреждений здравоохранения, поставщиков природных ресурсов и компании, предоставляющих услуги для бизнеса и населения.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  