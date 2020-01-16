Google приобрела разработчика уникального оборудования для электронной коммерции

16 января 2020 г., 12:15

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Google объявила о покупке своего партнёра с 2018 г. — стартапа Pointy из Дублина (Ирландия). В отношении стоимости этой сделки можно руководствоваться только неофициальной информацией, согласно которой Google заплатила 147 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 163 млн долл.

Pointy нашёл для себя уникальную нишу на рынке оборудования для электронной коммерции. Он выпускает аппаратный модуль, размером со спичечный коробок, подключаемый к сканеру штрих-кодов и служащий для упрощения контроля складских запасов предприятий розничной торговли.

Анализируя сделанные покупки, устройство Pointy оценивает имеющийся в наличии остаток для каждого товара. На базе этих данных модуль автоматически генерирует веб-страницу магазина, демонстрирующую ассортимент продаваемых продуктов и их доступность для заказа.

Привлекательность такого решения для более 15 тысяч розничных клиентов Pointy заключается в том, что оно делает их каталоги доступными для индексации поисковиком Google, и для этого совсем не нужно создавать собственный онлайновый магазин.

Списки товаров, сгенерированные платформой ирландского стартапа, отображаются в результатах поиска в так называемых Панелях знаний (Knowledge Panels). Став частью Alphabet, Pointy сможет расширить охват торговых предприятий в большем числе регионов, сделает движок Google более полезным для потребителей и более удобным для продажи услуг таргетированной рекламы малому бизнесу.

Сделка должна завершиться в ближайшие недели. Газета Irish Times сообщает, что Pointy сохранит за собой дублинские офисы и будет продолжать работу над своей платформой. Из этого, вероятно, следует, что платформа в ближайшем будущем останется доступной как самостоятельный продукт. Однако в конечном итоге для Google более логичным было бы встроить Pointy в пакет розничных решений Google Merchant.

От Google также можно ожидать снижения цены устройства Pointy, предлагаемого сейчас за $899, и совершенствования бесплатной программной версии, которые стартап устанавливает в торговые киоски. Такие шаги позволили бы сделать платформу Pointy существенно более популярной у операторов розничных продаж.

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