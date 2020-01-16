Adobe представила новшества в Experience Cloud и облачный Experience Manager

16 января 2020 г., 12:45

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Компания Adobe приурочила к проходящей на этой неделе в Нью-Йорке ежегодной выставке Национальной Федерации Розничной Торговли анонс обновлений маркетинговой SaaS-платформы Experience Cloud, среди которых релиз Magento 2.3.4 и интеграция Adobe Stock с Magento Commerce.

Апгрейд Magento, по информации Adobe, обеспечит улучшение процесса разработки и качества онлайнового магазина. Интеграция Adobe Stock с Magento Commerce и Open Source позволит торговцам добавлять медиа к своим веб-сайтам, не покидая интерфейса администрирования Magento.

Кроме того, все пользователи Magento 2 получат бесплатный доступ к функциям веб-чата платформы dotDigital Experience Cloud, которые внедрены в ядро Magenta в качестве расширения, включенного вендором в комплект поставки. Эти новые функции станут доступны 28 января.

Adobe также усовершенствовала персонализацию в реальном времени опыта покупателей инструментом Journey Orchestration. Её движок оптимизации, Target, получит новый алгоритм «Рекомендовано для Вас», учитывающий больше аспектов онлайнового поведения клиентов для лучшего выявления их предпочтений.

На этой неделе состоялся и дебют Adobe Experience Manager в качестве облачного сервиса. Компания рассчитывает, что такая служба позволит организациям любого размера ускорить цифровую трансформацию бизнеса, поможет создавать и предоставлять больше рекламных кампаний, цифровых активов и опыта. Среди первых клиентов этого сервиса — Under Armour и Esri.

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