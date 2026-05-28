AI-асистент Дія на базі Gemini стає доступний у мобільному застосунку

Міністерство цифрової трансформації повідомляє про масштабування національного ШІ-агента Дія.AI, який тепер стає доступний не лише на порталі, а й у мобільному застосунку. Він дозволяє швидко отримувати довідку про доходи, витяг про місце проживання та сплачувати штрафи ПДР просто в чаті.

Таким чином Дія.AI у смартфоні стає повноцінним персональним агентом, який не просто відповідає на запитання, а самостійно пропонує послуги під життєві ситуації. Щоб протестувати AI-агента, достатньо оновити застосунок Дія до останньої версії, натиснути на іконку Дія.AI та написати в чат, яку саме проблему потрібно вирішити.

«Інтеграція Дія.АІ у смартфон перетворює застосунок на проактивного помічника. Це вже не просто пошук у меню, а інтелектуальна взаємодія: ви ставите завдання людською мовою, а ШІ-агент виконує всю роботу за вас», – каже Олександр Борняков, т.в.о. Міністра цифрової трансформації України.

Масштабування Дія.AI реалізовано завдяки партнерству Мінцифри та компанії Google. Технологічним ядром асистента стала модель штучного інтелекту Gemini. Співпраця дозволила розгорнути рішення на базі платформи Vertex AI, що забезпечує високу швидкість обробки запитів та точність відповідей.

Використання Gemini дає змогу Дія.AI розуміти складні контексти, добирати послуги під конкретні життєві ситуації та спілкуватися людяно. При цьому безпека залишається безкомпромісним пріоритетом: персональні дані не потрапляють до загальної моделі Gemini та обробляються винятково в захищеному периметрі Дії.

Дія.АІ у мобільному застосунку розроблено за експертної підтримки проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконує Фонд Євразія і фінансує UK International Development, та за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

