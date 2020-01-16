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Entry идет в сегмент HEDT c 32-ядерным AMD Threadripper 3970X

16 января 2020 г., 11:35

Entry идет в сегмент HEDT c 32-ядерным AMD Threadripper 3970X

На рынке High-End Desktops (HEDT, высокопроизводительных ПК и рабочих станций) новый триумфатор – 32-ядерный процессор AMD Threadripper 3970X. Высокая тактовая частота 3.7 GHz, поддержка памяти DDR4-3200, векторных операций AVX2 и шины PCIe 4.0 принесли AMD лидерство в гонке настольных «ядерных вооружений».

Компания Entry сообщает о поставке рабочих станций на AMD Threadripper 3970x и чипсете TRX40 – новом компаньоне процессоров-рекордсменов. Память, накопители, видеоадаптеры подбираются под целевой набор приложений.

Многоядерные рабочие станции интересны дизайнерам, видеостудиям, разработчикам игр. По словам Андрея Тищенко, управляющего Entry, движущая сила верхнего сегмента ПК сегодня - не геймеры и не энтузиасты, а профессионалы от видеопроизводства и творцы дополненной реальности. Основные потребители вычислительных ресурсов их рабочих станций – рендеринг, цветокоррекция, транскодирование видео. На это и делает ставку AMD, своей активностью в сегменте HEDT.


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