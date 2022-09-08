Google допоможе українському бізнесу вийти на нові ринки запускаючи Market Finder

8 сентября 2022 г., 15:25

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Компанія Google заявила, що сьогодні для українських компаній як ніколи важливо знаходити нові можливості і шляхи для просування свого бізнесу, зокрема через вихід на нові ринки та пошук клієнтів і партнерів в інших країнах.



Власники малого та середнього бізнесу добре знають, як працювати з локальними клієнтами, але менш обізнані щодо пошуку нових ринків і всього, що з цим пов’язано: культура, тенденції купівлі, законність експорту та варіанти оплати за їхній продукт в інших країнах.



Щоб допомогти українському онлайн-бізнесу в ці непрості часи, компанія запускає в Україні Market Finder – безкоштовний сервіс, який допомагає компаніям виходити на нові ринки, шукати нових клієнтів та партнерів, збільшувати експортні продажі онлайн тощо. Він також пропонує безкоштовно посібники, відео та поради, що максимально полегшує для компаній перші кроки на експортному ринку.



Market Finder буде корисним не тільки компаніям, які тільки думають про вихід на нові ринки і не знають, з чого почати, а й для експортерів з досвідом, які шукають нові шляхи для розвитку свого бізнесу.



Безкоштовний сервіс Google Market Finder надає легкий доступ до статистичних даних, інструментів і ресурсів, щоб розпочати розвиток свого бізнесу на міжнародному рівні.



Можна навіть перевірити готовність вашого бізнесу до експорту та отримати персоналізований звіт за допомогою інтерактивного сервісу My Export Score.



У Market Finder ви можете ознайомитись з показниками, які охоплюють 40 різних напрямків – від логістики й купівельної поведінки до повного економічного профілю країни – і які допоможуть вам знайти нові можливості.

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