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Квартальний продаж Broadcom зріс на 25% до 8,46 млрд дол.

8 сентября 2022 г., 16:35

Компанія Broadcom звітувала про підсумки роботи у третьому кварталі свого 2022 фінансового року, який завершився 31 липня.

Дохід виробника збільшився на 25% до 8,46 млрд дол. У Річному вимірі, а чистий прибуток піднявся з 1,88 млрд дол. до 3,07 млрд дол.

Broadcom зафіксувала скоригований прибуток на рівні 9,73 долара, Волл-стріт прогнозував 9,56 долара.

Продажі чипів зросли на 32% до 6,6 млрд дол. - попит на продукцію компанії для мережевого та телекомунікаційного обладнання, серверів та промислових систем тільки зростав і продовжує цей тренд.

Напрямок так званого інфраструктурного програмного забезпечення зростав не такими потужними темпами - лише на 5% до 1,84 млрд дол. Тут ураховується тільки показники продажів підрозділів CA Technologies Symantec Enterprise Security. Угода по придбанню у травні VMware за 61 млрд дол. ще не завершена.

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