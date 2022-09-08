Apple представила розумні годинники Watch 8 та Watch SE

8 сентября 2022 г., 14:15

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Компанія Apple оголосила розумний годинник нового покоління Watch 8, який виконаний у традиційному дизайні Apple Watch, включаючи дисплей Retina з функцією Always-On з міцним стійким до розтріскування склом. Заявлено, що Apple Watch 8 можуть працювати від батареї протягом 18 годин протягом усього дня та оснащені найкращими у своєму класі функціями для здоров'я та безпеки, такими як додаток ЕКГ та виявлення падінь з використанням датчика температури, а також дозволяють робити ретроспективні оцінки овуляції та виявляють аварії.



Apple Watch 8 випускаються в корпусах з алюмінію та нержавіючої сталі двох розмірів: 41 мм та 45 мм та сумісні з усіма ремінцями.



Нові Apple Watch SE пропонують основні можливості Apple Watch, включаючи відстеження активності, повідомлення про високу та низьку частоту серцевих скорочень та відправлення екстреного сигналу SOS, а також нову функцію виявлення аварій. В них використано повністю перероблений задній чохол, який поєднується з трьома класичними обробками корпусу. Новинку відрізняє доступніша ціна $249.



Apple Watch SE базується на двоядерному процесорі S8 SiP, тому ж, що і в Apple Watch 8 та Apple Watch Ultra. Apple Watch SE доступні в алюмінієвому корпусі діаметром 40 мм і 44 мм у кольорах «північ», «зоряне світло» та «срібло» та сумісні з усіма ремінцями.



Реалізоване в новинках виявлення аварій (Crash Detection) базується на вдосконаленому алгоритмі з об'єднанням датчиків, включаючи новий, потужніший гіроскоп і акселерометр на Apple Watch, для якого заявлений найвищий динамічний діапазон серед усіх розумних годинників. Для створення алгоритму були зібрані дані з цих нових датчиків руху у професійних лабораторіях для краш-тестів звичайних легкових автомобілів у змодельованих реальних аваріях, включаючи лобове, удар ззаду, бічний удар та перекидання. Крім даних про рух, Crash Detection використовує барометр, GPS та мікрофон на iPhone як вхідні дані для виявлення унікальних закономірностей, які можуть вказати, чи сталася серйозна аварія.



Коли Apple Watch виявлять серйозну автомобільну аварію, пристрій зв'яжеться з користувачем та зателефонує в службу екстреної допомоги, якщо він не відповідає після 10 секундного зворотного відліку. Аварійно-рятувальні служби отримають інформацію про місце знаходження пристрою користувача, яку також буде передано контактам користувача для екстрених випадків. Функція Crash Detection у поєднанні Apple Watch та iPhone працює без збоїв, допомагаючи користувачам ефективно отримувати допомогу. При виявленні серйозної автомобільної аварії на Apple Watch з'явиться інтерфейс виклику екстрених служб, оскільки він, швидше за все, знаходиться в безпосередній близькості від користувача, при цьому виклик здійснюється через iPhone, якщо він знаходиться в радіусі дії для найкращого можливого з'єднання.



Щоб користувачі залишалися на зв'язку ще довше, новий режим енергоощадження може продовжити термін служби батареї до 36 годин для Apple Watch 8 із підключеним iPhone. Цей новий режим тимчасово відключає або обмежує деякі датчики та функції, у тому числі Always-On на дисплеї Retina, автозапуск тренування, сповіщення про стан серця та багато іншого.



Apple Watch 8 та Apple Watch SE вже доступні для замовлення, а їх надходження у продаж розпочнеться з 16 вересня.

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