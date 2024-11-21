Головою Держспецзв’язку призначено бригадного генерала Олександра Потія

21 ноября 2024 г., 13:35

Кабінет Міністрів України 15 листопада ухвалив рішення про призначення бригадного генерала Олександра Потія Головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Відзначається, що Олександр Потій має понад 25 років досвіду служби у Збройних Силах України, де працював над питаннями безпеки зв’язку та інформаційних технологій. Окрім військової служби, він має понад 20 років роботи в академічній сфері, є доктором технічних наук, професором і зробив значний внесок у розвиток наукових досліджень. Із 2020 року обіймав посаду заступника Голови Держспецзв’язку, відповідаючи за стратегічні напрями роботи.

Підкреслюється, що це призначення підкреслює важливість зміцнення кібербезпеки та безпеки урядового зв’язку, надійності телерадіомовлення та розвитку технологій захисту інформації в умовах сучасних викликів, що постали перед Україною.

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