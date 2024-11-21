IBM оголошує про співпрацю з AMD щодо просування AI-прискорювачів

21 ноября 2024 г., 12:35

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Компанії IBM і AMD оголосили про співпрацю з розгортання прискорювачів AMD Instinct MI300X як сервіс IBM Cloud. Ця пропозиція, яка, як очікується, буде доступна в першій половині 2025 року, покликана підвищити продуктивність та енергоефективність моделей Gen AI, а також додатків високопродуктивних обчислень (HPC) для корпоративних клієнтів. Ця співпраця також забезпечить підтримку прискорювачів AMD Instinct MI300X у платформі IBM watsonx AI and data platform, а також підтримку обчислень AI у Red Hat Enterprise Linux.



«Оскільки підприємства продовжують впроваджувати більші моделі AI та набори даних, дуже важливо, щоб прискорювачі в системі могли обробляти інтенсивні обчислювальні робочі навантаження з високою продуктивністю та гнучкістю масштабування», - сказав Філіп Гвідо (Philip Guido), виконавчий віцепрезидент та головний комерційний директор AMD. «Прискорювачі AMD Instinct у поєднанні з програмним забезпеченням AMD ROCm забезпечують широку підтримку платформ IBM watsonx AI, Red Hat Enterprise Linux і Red Hat OpenShift AI для створення провідних фреймворків з використанням цих потужних інструментів відкритої екосистеми. Наша співпраця з IBM Cloud буде спрямована на те, щоб дозволити клієнтам виконувати та масштабувати Gen AI inferencing без шкоди для вартості, продуктивності та ефективності».



«AMD та IBM Cloud поділяють загальну концепцію впровадження AI у підприємства. Ми прагнемо донести потужність AI до корпоративних клієнтів, допомогти їм розставити пріоритети та забезпечити можливість вибору при розгортанні AI», - говорить Алан Пікок (Alan Peacock), генеральний директор IBM Cloud. «Використання прискорювачів AMD в IBM Cloud дасть нашим корпоративним клієнтам ще одну можливість масштабування для задоволення потреб корпоративного AI, а також допоможе їм оптимізувати витрати та продуктивність».



IBM та AMD співпрацюють у наданні прискорювачів MI300X як сервіс в IBM Cloud для підтримки корпоративних клієнтів, які використовують AI. Щоб допомогти корпоративним клієнтам з різних галузей, включаючи ті, що значною мірою регулюються, IBM та AMD мають намір використовувати можливості IBM Cloud щодо забезпечення безпеки та відповідності нормативним вимогам.



Прискорювачі AMD Instinct MI300X, оснащені 192 ГБ пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM3), підтримують найбільші моделі обчислень та тонке налаштування. Великий обсяг пам'яті також допоможе клієнтам виконувати великі моделі з меншою кількістю графічних процесорів, що потенційно знижує витрати на проведення висновків.



Пропозиція прискорювачів AMD Instinct MI300X як послуга на віртуальних серверах IBM Cloud для VPC, а також підтримка контейнерів у IBM Cloud Kubernetes Service та IBM Red Hat OpenShift на IBM Cloud можуть допомогти оптимізувати продуктивність підприємств, які використовують програми AI.



Для робочих навантажень, пов'язаних з генеративним AI, IBM планує включити підтримку прискорювачів AMD instinct MI300X у платформі IBM watsonx AI and data, надаючи клієнтам watsonx додаткові ресурси інфраструктури AI для масштабування їх робочих AI-навантажень у хмарних середовищах. Крім того, Red Hat Enterprise Linux AI та Red Hat OpenShift AI можуть запускати великі мовні моделі (LLM) сімейства Granite з інструментами вирівнювання за допомогою InstructLab на прискорювачах MI300X.



Очікується, що IBM Cloud із прискорювачами AMD Instinct MI300X стануть загальнодоступними у першій половині 2025 року.

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