QSAN Technology розширює серію корпоративних мережевих сховищ Xcube

21 ноября 2024 г., 14:35

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Компанія QSAN Technology оголосила про оновлення лінійки корпоративних NAS з уніфікованим менеджером зберігання - QSM 4, покликаним встановити нові стандарти продуктивності та управління. Моделі серій XN8100R і XN5100R (з одним контролером) тепер надають значно ширші можливості для сучасних бізнес-середовищ з інтенсивним використанням даних.



Повідомляється, моделі QSAN XCubeNAS з новою розробленою файловою системою QFS (QSAN File System) демонструють до 10 разів швидший доступ до даних, ніж моделі QSM 3. Високопродуктивні моделі серії XN8100R працюють із твердотільними накопичувачами SD4 NVMe, що дає змогу оптимізувати затримки та IOPS, забезпечуючи виняткову швидкість відгуку та високошвидкісний доступ до даних.



З випуском QSM 4 компанія QSAN представила передові функції, які розширюють можливості доступу до даних і управління ІТ. У QSM 4 інтегрована технологія RDMA (віддалений прямий доступ до пам'яті), що знижує навантаження на процесор під час частих операцій доступу до даних і забезпечує оптимальну продуктивність. Крім того, останні оновлення підвищують безпеку завдяки поліпшеній реплікації, синхронізації, антивірусу й утилітам резервного копіювання електронної пошти Microsoft 365, сприяючи створенню безпечного та стійкого корпоративного ІТ-середовища.



QSM4 тепер доступний на

серії XCubeNAS (нові моделі з одним контролером):

XN8112R, XN8112RE, XN8104R

XN5112R, XN5112RE, XN5104R

серії XCubeNXT (уніфіковані системи зберігання, моделі з двома контролерами):

XN8126D/S, XN8124D/S, XN8116D/S, XN8112D/S

XN5126D/S, XN5124D/S, XN5116D/S, XN5112D/S

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