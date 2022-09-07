Світові поставки ноутбуків скоротяться до 195 мільйонів одиниць у 2022 році

7 сентября 2022 г., 9:45

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Згідно з дослідженням TrendForce, глобальні поставки ноутбуків досягли 45,74 мільйона одиниць у другому кварталі 2022 року, що на 17,7% менше порівняно з попереднім кварталом і на 24,5% у річному вимірі, встановивши найнижчий рівень після спалаху COVID-19.



На додаток до доходів від пандемії, освітні перспективи Chromebook більше не такі райдужні. Споживчий попит також значно скоротився через зростання інфляції в Європі та Сполучених Штатах і загострення геополітичних проблем. Водночас неодноразові карантинні заходи у Східному Китаї серйозно вплинули не лише на стабільність ланцюжка постачання ноутбуків, але й на величезний споживчий ринок Китаю, а також на всі три основні світові економіки.



Попри те, що комерційний попит у першому півріччі 2022 р., здавалося був підтриманий поверненням до офісу, підвищення процентних ставок у США, зростання інфляції та високий рівень запасів, а також зменшення корпоративних прибутків і навіть збитки призвели до скорочення капітальних витрат і рецесії. Загальна кількість ноутбуків, проданих у всьому світі в першому півріччі, становила 100 мільйонів одиниць, тобто річний спад досяг 14,7%. Прогноз поставок ноутбуків на весь 2022 рік переглянуто до 195 мільйонів одиниць.



Дивлячись на тенденції ринку ноутбуків у третьому кварталі, компанії в різних країнах стикаються не лише зі зниженням доходів, але й із замкнутим колом, спричиненим крахом загальної економіки. Крім того, часті підвищення процентних ставок центральними банками в різних країнах також значно підвищили витрати на управління компаніями, і їм залишається лише скорочувати витрати. Як наслідок, комерційний імпульс впав, і вплив скасованих замовлень поширився від низхідних каналів до ODM, своєю чергою вплинувши на попит на ринку ноутбуків. Зважаючи на слабкі ринкові умови в трьох основних категоріях бізнесу, споживачів та освіти, традиційного пікового сезону у другому півріччі не буде. Глобальні поставки ноутбуків у другій половині 2022 року оцінюються лише в 93,7 мільйона одиниць, що на 7,5% менше порівняно з першим півріччям та на 26,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.



За даними TrendForce, індустрія ноутбуків цього року зазнала значної корекції. Окрім впливу загального середовища на термінальний попит, попередні замовлення неодноразово розміщувалися через логістичні обмеження, проблеми з невідповідністю матеріалів і оптимістичні перспективи клієнтів, що призводило до постійного погіршення загальної інвентаризації ланцюга постачання. Бренди ноутбуків нададуть пріоритет скороченню запасів у другому півріччі 2022 р., що призведе до зниження розвитку ODM.

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