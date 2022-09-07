SpaceX виводить на орбіту ще 51 супутників Starlink та корисне навантаження Boeing

7 сентября 2022 г., 10:25

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SpaceX запустила ракету Falcon 9 у неділю ввечері з мису Канаверал - на борту було 51 супутник Starlink і корисним навантаженням від Boeing.



Це був 40-й запуск SpaceX цього року, компанія вже вивела на орбіту 3259 інтернет-супутників Starlink.



Стосовно корисного навантаження від Boeing - мова про орбітальний транспортний корабель Sherpa-LTC, який створено компанією Spaceflight та призначено для переправлення малих супутників на різні висоти.



Корабель Sherpa-LTC у рамках місії Starlink 4-20 виконує демонстраційну технологічну місію Boeing Varuna-TDM, яка має продемонструвати проведення на орбіті тестування продуктивності системи зв’язку V-діапазону, запропонованого угруповання із 147 супутників для забезпечення широкосмугового зв’язку для комерційних і урядових користувачів США.



Орбітальний транспортний апарат Spaceflight, який працює на сонячних батареях, виконає послідовність обертів, щоб досягти кругової орбіти на висоті 1000 кілометрів над Землею, де розпочнеться демонстраційна місія Varuna. Технічне демонстраційне корисне навантаження Varuna було розроблено та виготовлено компанією Astro Digital, яка також надала систему командування та управління для орбітального транспортного засобу Sherpa-LTC.



Транспортний засіб Sherpa-LTC використовує двопаливну, «зелену» або нетоксичну систему руху, розроблену Benchmark Space Systems.



Під час місії Starlink 4-20 у неділю SpaceX запустила 3259 інтернет-супутників Starlink, включаючи прототипи та тестові одиниці, які більше не експлуатуються. Запуск у неділю ввечері був 59-ю місією SpaceX, головною метою якої було виведення на орбіту інтернет-супутників Starlink.

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