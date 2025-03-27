Глобальна відновлювана енергетика зросла до 4,448 терават у 2024 р.

27 марта 2025 г., 10:25

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Останні дані Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики (IRENA) свідчать про значне збільшення потужностей відновлюваної енергетики протягом минулого року, які досягли 4,448 терават (ТВт).

Минулорічний приріст у 585 ГВт є рекордним показником річного приросту (15,1%). Однак, щоб потроїти встановлену базу відновлюваної енергетики до 2030 року, знадобиться 11 ТВт, або щорічне зростання на 16%.

Найбільша частка відновлюваної енергетики припадає на Китай, де майже 64% світової доданої потужності забезпечується за рахунок сонячної фотоелектрики.

Сонячна та вітрова енергетика продовжували зростати найбільшими темпами, на їхню частку припадало 96,6% всіх чистих потужностей відновлюваної енергетики у 2024 році. Понад три чверті приросту потужностей припало на сонячну енергетику, яка зросла на 32,2%, досягнувши 1 865 ГВт, за якою слідує вітрова енергетика з 11,1%.

Такий рівень зростання стимулюватиме попит на 1500В і 2000В MOSFET з карбіду кремнію (SiC) для більш ефективних інверторів, а також кремнієві IGBT і HEMT-транзистори на основі нітриду галію для менших інверторів мікромереж.

Минулого року сонячна фотоелектрична енергетика зросла на 451,9 ГВт. Лише Китай додав 278 ГВт до загального приросту, за ним йде Індія з 24,5 ГВт.

До кінця 2024 року загальна потужність вітроенергетики становитиме 1 133 ГВт.

Гідроенергетичні потужності, за винятком гідроакумулюючих електростанцій, досягли 1 283 ГВт, продемонструвавши помітне зростання з 2023 року завдяки Китаю. Ефіопія, Індонезія, Непал, Пакистан, Танзанія та В'єтнам додали понад 0,5 ГВт кожна.

Біоенергетика відновилася у 2024 році, збільшивши потужність на 4,6 ГВт порівняно зі зростанням на 3 ГВт у 2023 році. Зростання відбулося завдяки Китаю та Франції, які додали по 1,3 ГВт.

Геотермальна енергетика загалом зросла на 0,4 ГВт, на чолі з Новою Зеландією, за якою йдуть Індонезія, Туреччина та США.

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