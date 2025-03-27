Samsung планує у 2025 р. збільшити поставки QD-OLED-панелей на 50% для моніторів

27 марта 2025 г., 11:45

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Samsung Display оголосила про плани збільшити продажі своїх QD-OLED панелей для моніторів, щоб популяризувати цю передову технологію дисплеїв. Компанія очікує, що поставки QD-OLED для моніторів зростуть більш ніж на 50% цього року порівняно з минулорічними поставками в 1,43 мільйона одиниць, і нарощує обсяги поставок, щоб задовольнити високий споживчий попит.

За даними компанії Omdia, що займається дослідженням ринку, поставки моніторів з OLED-панелями значно зросли за останні кілька років: 8 300 одиниць у 2021 році, 160 000 одиниць у 2022 році та 820 000 одиниць у 2023 році, що відображає майже 300% річне зростання з 2021 по 2024 рік. Ці дані свідчать про швидкий перехід від рідкокристалічних дисплеїв (LCD) до OLED-технологій, значною мірою завдяки впровадженню QD-OLED. За даними Omdia, минулого року Samsung Display займала 71,2% ринку OLED-панелей для моніторів.

«Очікується, що технологічний перехід від LCD до OLED на ринку моніторів ще більше прискориться завдяки диференційованій якості зображення та технологічній перевазі, яку демонструє QD-OLED, - зазначив Бред Юнг (Brad Jung), віце-президент і керівник відділу маркетингу великих дисплеїв Samsung Display. - Ми будемо впроваджувати різні інновації та продукти, щоб якомога швидше задовольнити очікування наших клієнтів».

У 2025 році Samsung Display прагне зміцнити своє технологічне лідерство, представивши нові продукти з винятковими характеристиками. На початку цього року компанія випустила 27-дюймовий монітор з роздільною здатністю UHD (3840x2160) і зараз нарощує виробництво, щоб задовольнити більший, ніж очікувалося, споживчий попит. Ця модель вирізняється винятковою чіткістю зображення, а щільність пікселів перевищує 160 PPI, що є найвищим показником серед 27-дюймових ігрових OLED-моніторів із самовипромінюванням. У той час як роздільна здатність просто вказує на кількість пікселів на дисплеї, щільність пікселів вимірює, наскільки щільно ці пікселі упаковані, забезпечуючи більш чітку оцінку якості зображення.

Очікується, що 27-дюймовий QHD (2560x1440) продукт, випуск якого заплановано на першу половину 2025 року, «змінить правила гри» на ринку преміум-моніторів. Підтримуючи частоту оновлення 500 Гц, що є найвищим показником серед сучасних моніторів з саморелейною розгорткою, цей продукт забезпечує надплавне зображення. У поєднанні з швидким часом відгуку (приблизно 0,03 мс), притаманним дисплеям, що саморозгортаються, це забезпечує плавні та природні переходи на екрані.

Samsung Display планує стратегічно розширювати свою лінійку продуктів як у споживчому, так і в бізнес-секторі, щоб задовольнити високий ринковий попит і посилити свій вплив на ринку. Щодо ігрової лінійки, компанія планує вийти в середній та низький ціновий діапазон на додаток до існуючих пропозицій високого класу. Samsung Display також готує різноманітний асортимент продуктів B2C, призначених для задоволення різноманітних споживчих потреб, від взаємодії з медіа, такими як фільми, до виконання робочих завдань. У сфері B2B Samsung Display розширює свій вплив у різних галузях, включаючи телерадіомовлення, кіновиробництво, охорону здоров'я, архітектуру, графічний дизайн і фінанси. Компанія активно співпрацює з ключовими клієнтами, щоб остаточно узгодити терміни запуску продуктів у цих секторах.

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