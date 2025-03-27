27 марта 2025 г., 9:35

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Bloomberg повідомляє, що Qualcomm розпочала глобальну антимонопольну кампанію проти Arm Holdings і звинувачує її в антиконкурентній поведінці.

У скаргах Qualcomm до Європейської комісії, Федеральної торгової комісії США та Корейської комісії з добросовісної торгівлі стверджується, що Arm шкодить конкуренції, обмежуючи доступ до її технологій.

У звинувачування стверджується, що Arm створила значну залежність від своєї технології завдяки відкритій моделі ліцензування, яка також сприяла процвітанню індустрії мікросхем. Qualcomm повідомляє антимонопольним органам, що цей динамічний ринок зараз знаходиться під загрозою, оскільки Arm обмежує доступ до нього з метою збільшення прибутку за рахунок власних амбіцій у виробництві мікросхем.

«Arm залишається зосередженою на розвитку інновацій, сприянні конкуренції та дотриманні договірних прав і зобов'язань, - йдеться в заяві компанії. - Будь-яке звинувачення в антиконкурентній поведінці є нічим іншим, як відчайдушною спробою Qualcomm відволіктися від суті справи і розширити комерційний спір сторін заради власної конкурентної вигоди».

Обидві компанії намагаються позиціонувати себе так, щоб отримати вигоду від буму попиту на обчислювальну техніку - від настільних комп'ютерів до систем АІ - в той час як ринок чипів для смартфонів, який забезпечував значну частину їхнього зростання в останні роки, став більш млявим.

Скарги Qualcomm до світових регуляторів перегукуються з аргументами, які компанія з Сан-Дієго наводила в нещодавній судовій справі, яку Arm порушила в Делавері. У цій боротьбі Qualcomm успішно довела, що їй не потрібна нова ліцензія на використання технології Arm для придбаного нею стартапу з виробництва чіпів.

У своєму зустрічному позові в Делавері Qualcomm виклала свої глобальні претензії, заявивши, що після придбання Arm японською SoftBank Group і невдалої спроби продажу Nvidia, Arm хапається за будь-які засоби для збільшення свого прибутку і ціни акцій.

Arm заявила, що планує домагатися повторного судового розгляду. Наприкінці січня обидві компанії заявили, що планують провести призначені судом переговори про посередництво, яких вимагає суддя штату Делавер, перш ніж буде прийнято рішення про те, чи буде дозволено повторний судовий розгляд. Якщо угода не буде досягнута, конфлікт може затягнутися на роки, що відволікатиме обидві компанії від їхньої основної діяльності.

Боротьба в антимонопольних органах та судах демонструє, що два давні бізнес-партнери протистоять один одному, змагаючись за юридичні перемоги, щоб створити важелі впливу на ліцензійні угоди, які охоплюють сотні мільйонів процесорів, що використовуються в мобільних телефонах і приносять мільярди доларів прибутку щороку.

Наприкінці грудня, ще до перемоги в суді, Qualcomm подала скаргу проти Arm в Європі, звинувативши її в спробі обмежити доступ до своїх ліцензій і відмовитися від ключових технологій, оскільки вона намагалася безпосередньо конкурувати з Qualcomm.

За словами деяких співрозмовників, Arm отримала скаргу від ЄС і знаходиться в процесі реагування на неї.

За словами деяких співрозмовників Bloomberg, раніше цього року Qualcomm зустрічалася з представниками FTC у Вашингтоні, щоб обговорити свої побоювання. Arm начебто приховувала критично важливу технологію, яку вона повинна була надати згідно з ліцензійними угодами.

Arm, яка базується у Великобританії з мажоритарним власником в особі японської SoftBank, не виробляє власні чипи. Замість цього вона продає дизайн чипів і ліцензує набір інструкцій. Як виробники процесорів, як Qualcomm, так і виробники пристроїв, як Apple покладаються на ліцензії Arm для своєї продукції. Але у цьому місяці SoftBank придбала виробника чипів - компанію Ampere. І може змінити розвиток подій докорінно.

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