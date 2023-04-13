Emerson купує National Instruments за 8,2 млрд дол.

13 апреля 2023 г., 17:25

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Компанії Emerson та National Instruments оголосили про укладання остаточної угоди, відповідно до якої Emerson придбає NI за $60 за акцію готівкою при вартості власного капіталу в 8,2 млрд дол. Emerson вже володіє приблизно 2,3 млн акцій NI, що становить приблизно 2% акцій в обігу, придбаному за середньозваженою ціною $36,84. В результаті ефективна ціна купівлі акцій Emerson складає $59,61.



Нагадаємо, NI, яка була заснована у 1976 р. у Остіні (шт. Техас), надає програмно-підключені автоматизовані системи тестування та вимірювання, які дозволяють підприємствам швидше та з меншими витратами виводити продукцію на ринок. Рішення National Instruments допомагають клієнтам вирішувати поточні та майбутні завдання тестування та підвищувати швидкість та ефективність циклів розробки продуктів. Виторг NI у 2022 році склав 1,66 млрд дол., компанія працює більш ніж у 40 країнах, обслуговуючи близько 35 000 клієнтів на ринках напівпровідників та електроніки, транспорту, аерокосмічної та оборонної промисловості.



«Ми раді дійти згоди з NI, чиї найкращі у своєму класі продукти для випробувань і вимірювань, а також програмне забезпечення прискорюють просування Emerson до цілісного портфеля автоматизації, що швидко росте, з вищою рентабельністю», — сказав Лал Карсанбхай (Lal Karsanbhai), президент і головний виконавчий директор Emerson.



Угода була схвалена порадами директорів Emerson та NI. За умовами угоди акціонери NI отримають $60 за акцію готівкою, що є премією у розмірі 49% до ціни акцій NI на момент закриття 12 січня 2023 року, за день до публічного оголошення NI про стратегічний огляд.



Очікується, що операцію буде закрито в першій половині 2024 фінансового року Emerson за умови виконання звичайних умов закриття, включаючи схвалення регулювальних органів та схвалення акціонерами NI. Emerson розраховує фінансувати угоду наявними коштами та ліквідністю, у тому числі близько 8 млрд дол. у вигляді надходжень після оподаткування від продажу контрольного пакета акцій Climate Technologies компанії Blackstone, оголошеної у жовтні 2022 року, яка, як очікується, буде закрита у другому календарному кварталі 2023 року.

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