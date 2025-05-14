AMD представила процесори серії EPYC 4005

14 мая 2025 г., 15:35

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Компанія AMD оголосила про випуск процесорів серії AMD EPYC 4005. Ці спеціалізовані CPU дають змогу створювати рішення оптимального розміру з функціями корпоративного класу і провідною продуктивністю для малого та середнього бізнесу і постачальників ІТ-послуг.



Процесори AMD EPYC 4005 Series забезпечують продуктивність, функціональність і ефективність, необхідні компаніям, що зростають, для роботи з будь-якими завданнями - від корпоративних застосунків і віртуалізованих середовищ до спеціалізованих хостингових послуг у хмарі, що працюють упродовж усього дня. Використовуючи той самий перевірений і широко розповсюджений сокет AM5, що й у процесорах AMD EPYC 4004, серія EPYC 4005 є інноваційним обчислювальним рішенням для широкого набору формфакторів корпоративного класу, як-от сервери, леза та вежі. Заявлено, під час випробувань у тестовому пакеті Phoronix 16-ядерний EPYC 4565P випереджає топовий Intel Xeon 6300P 6-го покоління на 1,83x.



«Компанії, що зростають, і спеціалізовані хостери часто стикаються із серйозними обмеженнями за бюджетом, складністю та термінами розгортання», - говорить Дерек Дікер (Derek Dicker), корпоративний віцепрезидент підрозділу Enterprise and HPC Business Group, AMD. «З новітніми процесорами AMD EPYC серії 4005 ми забезпечуємо оптимальний баланс продуктивності, простоти та доступності, надаючи нашим клієнтам і системним партнерам можливість розгортати рішення корпоративного класу, що вирішують повсякденні бізнес-завдання».



Процесори AMD EPYC 4005 Series забезпечують широкий спектр широко розгорнутих корпоративних рішень і підтримуються провідними партнерами та клієнтами, включно з Altos, ASRock Rack, Gigabyte, Lenovo, MiTAC, MSI, New Egg, OVHcloud, Supermicro і Vultr.



«Завдяки процесорам AMD EPYC 4005 Series компанія Lenovo пропонує спеціалізовані рішення, які готують малі підприємства до ери штучного інтелекту», - каже Сентхіл Редді (Senthil Reddy), виконавчий директор з управління продуктами групи інфраструктурних рішень Lenovo. «Разом ми створюємо економічно ефективні та надійні системи, що забезпечують можливості корпоративного класу для компаній, що зростають».



«Процесори AMD EPYC серії 4005 забезпечують обчислювальну продуктивність та енергоефективність, на які очікують наші клієнти, в рамках оптимізованої платформи, що підтримує економічно ефективні, завжди увімкнені сервіси», - сказав Янів Фдіда (Yaniv Fdida), директор з продуктів і технологій OVHcloud. «У поєднанні з відкритою та надійною хмарною інфраструктурою OVHcloud ці рішення забезпечують чудове співвідношення ціни та продуктивності і масштабованість для інноваційних та вимогливих робочих навантажень».



«Ми раді розширити наш портфель систем на базі процесорів AMD EPYC серії 4005, забезпечивши новий рівень цінності для клієнтів, які прагнуть до ефективної та економічної продуктивності», - сказав Вік Маляла (Vik Malyala), президент і директор, що керує, у регіоні EMEA, SVP, Technology & AI, Supermicro. «Ці рішення - від багатовузлових платформ MicroCloud заввишки 3U до основних сімейств серверів заввишки 1U і 2U - пропонують привабливе поєднання продуктивності, енергоефективності та гнучкості розгортання. Завдяки підтримці таких технологій, як PCIe 5.0 і пам'ять DDR5, ми даємо змогу ІТ-адміністраторам надавати більше послуг із меншою затримкою».



«Компанія Vultr рада оголосити про негайну доступність Bare Metal і Cloud Compute інстансів із процесорами AMD EPYC 4005 Series», - сказав Джей Джей Кардвелл (J.J. Kardwell), генеральний директор Vultr. «Процесори AMD EPYC 4005 Series забезпечують простоту розгортання, масштабованість, високу тактову частоту, енергоефективність і найкращу у своєму класі продуктивність. Незалежно від того, чи є ви підприємством, яке прагне до надійного масштабування, чи розробником, який створює наступну революційну інновацію, ці рішення призначені для забезпечення виняткової цінності та задоволення високих вимог зараз і в майбутньому».

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