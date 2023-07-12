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Завершено ремонт ще одної ТЕС, що додало до генерації ще 240 МВт

12 июля 2023 г., 8:25
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Міністерство енергетики України повідомило, що завершено ремонт мережевої інфраструктури ТЕС, це дозволило підключити до енергосистеми блок теплової генерації потужністю у 240 МВт.
 
Ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної - триває. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає.
 
Уночі на 11 липня ворог завдав чергового удару по території України. Внаслідок падіння уламків дрона в Київській області зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 102 споживачі. Ведуться відновлювальні роботи.
 
Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. Через обстріли знеструмлювалися 8 населених пунктів у Донецькій області. Також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.
 
Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 12,9 тисячі споживачів.
 
Ремонтні бригади енергетиків працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
 

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