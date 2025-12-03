AI-асистент Епіцентра вже опрацьовує 30% звернень до контакт-центру

3 декабря 2025 г., 14:35

0

Tweet

Перший реліз віртуального асистента на базі AI був запущений в жовтні, проте вже об’єднав у собі понад 50 сервісів самообслуговування. Зокрема, він вміє: надавати детальну інформацію по замовленню (статус, терміни доставки тощо); змінювати отримувача і додавати новий телефон до замовлення; продовжувати термін зберігання замовлення; скасовувати замовлення чи змінювати у ньому товари; допомагати з оплатою замовлення; змінювати дату доставки замовлення; консультувати по графіках роботи та контактам ТЦ, поштоматів та пунктів видачі; надавати консультації по загальним питанням (доставка, повернення, оплата, залишки товарів); підключати до діалогу оператора у складніших запитах тощо.

Продукт складається з моделі штучного інтелекту, яка є власною розробкою компанії Епіцентр та працює на базі Open AI, а також мікросервісної архітектури для взаємодії з логістичними та операційними системами. При цьому сервіс інтегровано у власну CRM-систему що дозволяє підключати віртуального асистента у всіх цифрових джерелах комунікації.

За результатами тестового періоду віртуальний AI-асистент зумів опрацювати без участі оператора контакт-центру близько 30% всіх звернень. При цьому 87% клієнтів залишилися задоволеними розв'язанням питань асистентом, а 92% клієнтів були задоволені результатами звернень в діалогах, де AI брав участь, але було перемикання на оператора.

«В планах компанії завершити другий реліз сервісу вже до кінця I кварталу наступного року, а впродовж 2026-го – збільшити частку звернень, опрацьованих віртуальним асистентом без участі оператора, до 70%», – зазначив Юрій Кудлик, директор департаменту онлайн-продажів та клієнтського сервісу Епіцентр.

Зараз віртуальний асистент доступний для клієнтів у чотирьох джерелах – telegram bot, viber bot (з питань до інтернет-магазину epicentrk.ua), а також facebook direct та instagram direct. До кінця року планується під'єднати ще 10 джерел комунікації, таких як чат на сайті epicentrk.ua, email, форми на сайті, app store, google play, google maps, qr-коди тощо.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI