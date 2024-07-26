Gemini 1.5 Flash стає доступною українською

26 июля 2024 г., 16:08

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За заявою Google, відтепер у безплатній версії Gemini доступна нова модель 1.5 Flash. Зазначено, завдяки Gemini 1.5 Flash ви побачите загальні покращення якості та швидкості реакції, з особливо помітними поліпшеннями в міркуванні та розумінні зображень. І подібно до того, як було значно збільшено контекстне вікно в Gemini Advanced, вчетверо збільшено кількість токенів в Gemini – до 32 тисяч, що означає, що можна буде вести довші розмови та ставити Gemini складніші запитання — і все це в безплатній версії.



Щоб максимально використати розширене контекстне вікно, незабаром з’явиться можливість завантажувати файли через Диск Google або безпосередньо з вашого пристрою. Це означає, що можна буде робити такі речі, як завантажувати навчальний посібник з економіки та просити Gemini створювати практичні питання на його основі. Gemini також незабаром зможе аналізувати файли даних, дозволяючи отримувати цінну інформацію та візуалізувати її за допомогою діаграм і графіків.



Gemini 1.5 Flash тепер доступний для всіх користувачів Gemini як в браузері, так і на мобільних пристроях, 40 мовами у понад 230 країнах і територіях, зокрема українською.



Крім того, тепер у Gemini показуються посилання на пов’язаний вміст для запитів із пошуком фактів, продовжуючи роботу задля зменшення галюцинацій і полегшення пошуку вебсайтів, які допомагають дізнатися більше на ту чи іншу тему.



Відтепер для запитів англійською мовою в певних країнах (включно з Україною) можна отримати доступ до додаткової інформації з різних тем безпосередньо у відповідях Gemini. Достатньо клацнуть на позначку у кінці абзацу, щоб побачити вебсайти, де ви можете глибше зануритися в певну тему. Це не обмежується вебсайтами: якщо відповідь Gemini посилається на інформацію, знайдену за допомогою розширення Gmail, ви також побачите вбудовані посилання на відповідні електронні листи.



Ця функція також базується на роботі розробників з боротьби з галюцинаціями. Окрім посилань на пов'язаний контент, функція подвійної перевірки відповідей Gemini перевіряє відповіді, використовуючи Google Пошук, щоб виділити твердження, які підтверджуються або спростовуються в Інтернеті. Для інформації, яка спростовується, ви можете зануритися глибше в тему, щоб самостійно перевірити інформацію.



Раніше цього року була представлена можливість спілкуватися з Gemini безпосередньо в Google Повідомленнях на деяких пристроях Android. Відсьогодні ця функція поступово розгортається для Європейської економічної зони, Сполученого Королівства, Швейцарії та України, з можливістю спілкування українською, французькою та іншими нещодавно доданими мовами. Натисніть кнопку «Почати чат» у Повідомленнях і виберіть Gemini, щоб розпочати мозковий штурм ідей, планування подорожі тощо — і все це, не виходячи з програми Google Messages.



Також розгортається мобільний застосунок Gemini у більшій кількості країн, щоб ще більше людей у всьому світі могли отримати допомогу від Gemini навіть у дорозі. З початку серпня мобільний застосунок Gemini стане доступний і в Україні.



Наступного тижня буде розширено доступ до Gemini для підлітків у всьому світі понад 40 мовами, включно з українською. Підлітки, які відповідають мінімальним віковим вимогам для керування власним обліковим записом Google, зможуть отримати доступ до Gemini, щоб краще розуміти шкільні предмети, готуватися до університету або отримати допомогу з творчими проєктами.



Google націлюється на те, щоб підлітки отримали максимум користі від штучного інтелекту та підготувалися до майбутнього, де ШІ відіграватиме ще важливішу роль. При цьому безпека та врахування потреб розвитку підлітків є пріоритетом для Google. Щоб допомогти їм впевнено та безпечно орієнтуватися в Gemini, запроваджені додаткові політики та запобіжні заходи, запроваджено спеціальний процес адаптації для підлітків, зокрема додано посібник з використання штучного інтелекту, щоб допомогти підліткам відповідально орієнтуватися в ШІ. Компанія співпрацює з експертами з безпеки та розвитку дітей, зокрема MediaSmarts (Канада), Miudos Seguros na Net (Португалія) і Fad Juventud (Іспанія), які продовжують надавати експертизу щодо задоволення унікальних потреб підлітків і сімей.



Прихильність до відповідальності та безпеки користувачів завжди були в фокусі розробки Gemini. В міру того, як технологія розвивається, Google все більше ділиться інформацією про процес розробки Gemini та очікуваннями щодо його реакцій. Тепер можна ознайомитися з підходом до розробки Gemini, а також дізнатися більше про правила та політики компанії, щоб краще зрозуміти, Google працює зі складними та делікатними темами, зокрема з відповідями на питання, що викликають суспільний інтерес, а також стосуються політичних, релігійних чи моральних переконань. Ці принципи, засновані на принципах штучного інтелекту компанії.

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