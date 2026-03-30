Google відкриває реєстрацію на безоплатну програму про створення AI-агентів для бізнесу

30 марта 2026 г., 15:45

Штучний інтелект перестав бути просто “розумним чат-ботом” для написання текстів. AI-агенти стають повноцінними цифровими помічниками, які здатні самостійно аналізувати дані, працювати з внутрішньою документацією та автоматизувати складні ланцюжки процесів.





Саме тому Google запускає нову безоплатну навчальну програму “Розвивайте бізнес із Google Cloud: ера AI-агентів”. Ця програма допоможе перейти від фрагментарних експериментів до системи AI-агентів, які автоматизують частину робочих процесів і допомагають командам працювати ефективніше.







Програму запущено за інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації України, національної платформи Дія.Освіта, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, а також національного проєкту Дія.Бізнес.





“Ми будуємо Agentic State – державу, де сервіси надають AI-агенти. І важливо, щоб український бізнес рухався в цьому темпі разом із нами. Дякую Google за системну підтримку цифрової екосистеми. Такі ініціативи дають українським компаніям доступ до найкращих інструментів, щоб впроваджувати AI, підвищувати ефективність і впевнено конкурувати на світовому ринку”, – зазначив Олександр Борняков, т.в.о. Міністра цифрової трансформації.





Цей курс – не для новачків, які лише вчаться писати запити до AI (промпти). Він орієнтований на фахівців та команди, які вже мають досвід роботи з AI та використовують його у щоденних задачах. Програма створена для тих, хто прагне вийти за межі простих діалогів у чатах і готовий будувати складні системи із AI на Google Cloud, що працюють із внутрішніми даними компанії безпечно та ефективно.





Під час програми учасники зможуть навчитися визначати самостійно пріоритети для AI: автоматизація яких саме задач у вашому бізнесі забезпечить найкращий результат; створювати AI-агентів від аналізу даних та маркетингу до створення інтерактивних рішень;

інтегрувати дані, підключаючи до AI-агентів внутрішні таблиці, документи, бази даних та інші джерела інформації із Google Workspace або Google Cloud; вимірювати точність AI-рішень та покращувати їх задля більшої ефективності.





Навчання проходитиме онлайн і включатиме вебінари та воркшопи від експертів українських та міжнародних компаній, які починатимуться вже із 8 квітня. На програмі буде використано новий практичний формат – Agent Builder Lab, де кожен учасник зможе власноруч створити свого AI-агента та перевірити, наскільки точно він виконує поставлені задачі. А також можна буде позмагатися за мерч від Google за найбільш точного AI-агента.





Учасники отримають безоплатний доступ до платформи Google Skills, де зможуть практикуватися у створенні AI-рішень у тестовому середовищі Google Cloud, а також пройти курси та практичні завдання, аби спробувати можливості інструментів AI від Google Cloud.





Реєстрацію вже відкрито. Перший вебінар відбудеться вже 8 квітня. Після реєстрації учасники отримають електронний лист із детальною інформацією про навчання, розклад вебінарів та інструкції, як активувати безкоштовний доступ до платформи Google Skills.

