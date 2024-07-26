АМКУ дозволив французькій DVL Telecom придбати lifecell

26 июля 2024 г., 14:35

0

Tweet

Антимонопольний комітет України завершив розгляд справ щодо надання дозволу компанії DVL Telecom (група NJJ Capital) на набуття контролю над ТОВ «лайфселл», ТОВ «Глобал Білгі» та ТОВ «Укртауер». Зазначені об’єкти пов’язані між собою та утворюють групу Лайфселл.

Група Лайфсел здійснює діяльність у сфері телекомунікацій, а саме, надання послуг мобільного зв’язку, мобільного інтернету, фіксованого телефонного зв’язку, масової розсилки текстових повідомлень, контакт-центрів та оренди площ на вежах. Разом з цим, група NJJ не здійснює господарської діяльності на території України.

Слід зазначити, що раніше рішенням комітету від 07.03.2024 було надано дозвіл DVL Telecom на набуття контролю над телекомоператором Datagroup. При цьому, концентрації у вигляді набуття DVL Telecom контролю над компанією Datagroup та групою Лайфселл становлять єдину трансакцію. Метою здійснення зазначених концентрацій є можливість надання споживачам комплексних послуг у сфері телекомунікацій, а саме: послуг мобільного зв’язку та Інтернету, фіксованого доступу до мережі Інтернет та пакети, які об’єднують ці дві послуги та включають телебачення.

З урахуванням набуття DVL Telecom контролю над групою Датагруп-Воля та групою Лайфселл, сукупні частки останніх на ринках контакт-центрів за оцінками не перевищують 15-20%, а фіксованого телефонного зв’язку для юридичних осіб в межах міст Дніпра, Запоріжжя, Києва, Одеси, Харкова не перевищують 5-10%.

Враховуючи зібрану в рамках розгляду справ інформацію, а також з огляду на те, що заявлені концентрації не призводять до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, АМКУ надав дозвіл на заявлені концентрації.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір