Трест, который лопнул

Google встановлює 2029 рік як межу для переходу на нове шифрування

26 марта 2026 г., 17:25
Майбутнє, де квантові комп'ютери здатні «лускати» сучасні шифри як горіхи, ближче, ніж здавалося. Компанія Google офіційно оголосила 2029 рік цільовою датою для повного переходу на постквантову криптографію (PQC).

Новий графік міграції базується на стрімкому прогресі у розвитку квантового заліза, методах корекції помилок та оцінках ресурсів, необхідних для квантового факторингу (зламу ключів). Google, як піонер у цій галузі, вирішила задати темп, щоб прискорити цифрову трансформацію не лише всередині компанії, а й у всьому світі.

Google нагадує, що квантова загроза - це не лише проблема завтрашнього дня.

Зловмисники вже зараз можуть збирати зашифровані дані (атаки store-now-decrypt-later), щоб розшифрувати їх через кілька років, коли з’явиться криптографічно релевантний квантовий комп'ютер (CRQC).

Під загрозою опиняться цифрові підписи, що зруйнує систему довіри в інтернеті.

Через це техгігант змінює свою модель загроз, ставлячи у пріоритет міграцію сервісів автентифікації.

В межах цих зобов'язань Google інтегрує захист цифрових підписів у Android 17.

Використовується алгоритм ML-DSA, розроблений у співпраці з NIST (Національним інститутом стандартів і технологій США).

Це доповнює вже наявну підтримку PQC у браузері Chrome та хмарних рішеннях Google Cloud.

«Наш обов’язок — вести за собою та ділитися амбітним графіком, щоб надати індустрії необхідну чіткість і відчуття терміновості», - зазначають у Google.

Напечатать Отправить другу

