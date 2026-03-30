Apple Business - універсальна платформа для управління та розвитку бізнесу

30 марта 2026 г., 12:25

Компанія Apple анонсувала Apple Business — нову комплексну платформу, яка об'єднує ключові сервіси для керування пристроями, залучення клієнтів та забезпечення команд необхідними інструментами. Платформа стане доступною з 14 квітня, у понад 200 країнах та регіонах світу.



«Apple Business - це значний крок уперед у нашому прагненні допомогти компаніям будь-якого розміру використовувати потужність продуктів Apple. Ми об’єднали наші найкращі бізнес-пропозиції в одну просту та безпечну платформу», - зазначила Сюзан Прескотт (Susan Prescott), віцепрезидентка Apple з маркетингу в корпоративному та освітньому секторах.



Apple Business пропонує вбудовану систему керування мобільними пристроями (MDM), що дозволяє контролювати весь парк техніки Apple через єдиний інтерфейс.



Шаблони (Blueprints) - це новий інструмент для швидкого налаштування груп співробітників, параметрів безпеки та додатків.



Нові продукти Apple готові до роботи прямо з коробки - працівнику достатньо просто увімкнути пристрій.



Робочі та особисті дані розділені криптографічно. Платформа підтримує автоматичне створення акаунтів через інтеграцію з Google Workspace, Microsoft Entra ID та іншими провайдерами.



Надається можливість автоматизувати великі розгортання за допомогою доступу до даних користувачів та аудитів.



Apple Business тепер дозволяє налаштовувати корпоративну пошту, календарі та довідники безпосередньо в екосистемі Apple.



Бізнес може використовувати власне доменне ім'я або придбати нове через платформу.



Співробітники можуть легко знаходити колег через персоналізовані картки контактів та групи.



З літа цього року (спочатку в США та Канаді) бізнес зможе розміщувати локальну рекламу в Apple Maps.



Оголошення з'являтимуться у результатах пошуку та в розділі «Пропоновані місця» на основі релевантності та трендів.



Apple не пов'язує місцеперебування користувача або його взаємодію з рекламою з обліковим записом Apple Account. Дані не передаються третім особам.



Пропонуються інструменти брендингу. Керування профілями, створення інформативних карток місць (Rich place cards), додавання спеціальних пропозицій (Showcases) та кнопок дії (замовлення, бронювання).



Логотип компанії відображатиметься в додатку Mail, а також у Wallet під час відстеження замовлень або оплати через Tap to Pay на iPhone.



Apple Business буде безкоштовним сервісом для всіх користувачів Apple Business Connect, Essentials та Manager.



З 14 квітня клієнти більше не сплачуватимуть щомісячну плату за керування пристроями (яка була в Essentials).



Додаткові послуги передбачають сховище iCloud (до 2 ТБ) - від $0.99 за користувача на місяць, та AppleCare+ для бізнесу - від $6,99 на місяць.

