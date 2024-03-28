Французький виробник дронів Delair поставить Україні 400 додаткових БпЛА

28 марта 2024 г., 10:25

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Як повідомляє «Мілітарний», посилаючись на L’Usine Nouvelle, французька компанія Delair поставить Україні 400 своїх розвідувальних дронів.



Зазначається, що контракт на їх виробництво вже укладений.



Один із пристроїв називається DT26. Розмах його крила - 3,3 м, а маса - 16 кг.



Ще один дрон - UX11, має відповідно 1,1 м та 1,5 кг.



«Це пристрої, розроблені для цивільного сектора, але зараз вони сотнями використовуються на українському полі бою. За рік ми потроїли темпи виробництва DT26», зазначив голова компанії Delair.



Дрони UX11 виготовляються сотнями на рік. Однак про конкретні терміни поставок дронів в Україну не повідомляють.



Наприкінці лютого повідомлялося, що уряд Франції замовив для України 100 ударних дронів у Delair. Вони мають надійти до України вже влітку 2024 року.



Підкреслюється, що саме цю компанію армія Франції обрала для створення ударних безпілотників. Програма спрямована на швидке створення французьких недорогих телекерованих ударних дронів, які будуть простими у використанні та здатними уражати легкі цілі на відстані до 5 кілометрів.



Французький військово-промисловий комплекс отримає замовлення на виготовлення 2 тисяч таких баражуючих боєприпасів для французького війська та Сил оборони України.



Delair як один із провідних світових виробників дронів виготовляє БПЛА з нерухомим крилом.

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