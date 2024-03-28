Omdia: дохід напівпровідникового ринку у 2023 році знизився на 9%

28 марта 2024 г., 11:25

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Останній звіт Omdia Competitive Landscape Tool свідчить про спад у напівпровідниковій галузі: дохід сегмента знизився на 9% з 597,7 млрд дол. у 2022 році до 544,8 млрд дол. торік. Це падіння відбулося після двох років рекордного зростання, що підкреслює циклічність ринку напівпровідників.



«Тривалий підйом, що почався в епоху COVID, завершився. Після сплеску попиту на напівпровідники під час пандемії, що призвів до дефіциту на ринку, ситуація змінилася на протилежну. Попит пом’якшився через макроекономічні фактори, в той час, як пропозиція напівпровідникових компонентів зросла», - коментує Кліфф Леймбах (Cliff Leimbach), старший науковий аналітик Omdia.



У 2023 році, попри загальний спад у напівпровідниковій промисловості, штучний інтелект став значним драйвером зростання галузі, а компанії, що зосередилися на цьому сегменті, отримали значну вигоду. NVIDIA стала явним переможцем у цій галузі, компанія більш ніж у два рази наростила свій дохід - до 49 мільярдів доларів у 2023 році. Це досягнення підкреслюється траєкторією розвитку NVIDIA, оскільки до пандемії у 2019 році її дохід від напівпровідників становив менше 10 мільярдів доларів.



Пам’ять з високою пропускною здатністю (HBM), інтегрована з графічними процесорами для полегшення роботи АІ, також має значний попит. SK Hynix є лідером у цьому сегменті, а інші великі виробники пам’яті теж намагаються освоювати цей простір. У 2023 році ринок пам’яті в цілому пережив спад, в той час як сегмент HBM продемонстрував значне зростання - на 127% у річному обчисленні. Omdia прогнозує, що у 2024 році HBM, ймовірно, зафіксує більш високі темпи зростання в одиницях, в межах 150-200%, і, як очікується, буде лідером зростання ринку пам’яті.



У 2023 році автомобільний сегмент мав більший вплив на ринок напівпровідників, оскільки саме там збільшився доход більш ніж на 15% до понад 75 мільярдів доларів. Зростання кількості електромобілів та інтеграція інтелекту в автомобілі підвищують попит на напівпровідники в цьому сегменті, на який припадає приблизно 14% всього ринку напівпровідників.



«Стрімке зростання доходів NVIDIA в напівпровідниковому секторі зробило її другою найбільшою компанією в галузі напівпровідників за доходами у 2023 році, попереду тільки Intel. Компанія Samsung, лідер галузі у 2022 році, опустився на третє місце торік, оскільки їхній дохід від пам’яті скоротився майже вдвічі порівняно з рівнем 2021 року», - додає Леймбах.



Слід зазначити, що розрив між NVIDIA та Intel складають менше 2 млрд дол.



Спад помітно вплинув на великих виробників пам’яті, які традиційно входять до числа найбільших напівпровідникових компаній за доходами. Раніше, з 2017 по 2021 рік, Samsung Electronics, SK Hynix та Micron Technology входили до п’ятірки найбільших компаній за доходами. Однак на тлі складних умов на ринку пам’яті Samsung Electronics тепер посідає третє місце, SK Hynix - шосте, а Micron - дванадцяте.

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