Intel запускає нову програму для прискорення розробки додатків для комп’ютерів зі штучним інтелектом

28 марта 2024 г., 9:35

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Intel прикладає зусиль, щоб більше компаній почали розробки ПЗ для наступного покоління «ПК зі штучним інтелектом». Корпорація офіційно запустила нову програму AI Acceleration для розробників.



Напівпровідниковий гігант вперше представив свої персональні комп’ютери зі штучним інтелектом, тобто комп’ютери, налаштовані на локальне виконання робочих навантажень АІ, в грудні минулого року. Тоді було випущено нове сімейство Core Ultra, яке об’єднує центральний процесор, графічний процесор і нейронний процесор в одному чипсеті для прискорення роботи штучного інтелекту.



Після цього анонсу низка великих брендів комп’ютерної техніки анонсували ПК і ноутбуки, які можуть виконувати завдання з прискоренням АІ, такі як редагування відео в реальному часі. Ряд великих постачальників програмного забезпечення, такі як Adobe, Cisco Systems і Zoom Video Communications скористалися перевагами чіпів Core Ultra, але дуже мало повсякденних додатків стали більш потужними завдяки присутності NPU від Intel.



Intel намагається змінити ситуацію. Минулого року вона оголосила про програму AI PC Acceleration для великих компаній-розробників програмного забезпечення, а тепер розширює її на малі та середні.



«Ми досягли значних успіхів у нашій програмі AI PC Acceleration, працюючи з екосистемою, - сказала Карла Родрігес (Carla Rodriguez), віце-президент Intel і генеральний менеджер з розвитку екосистеми клієнтського програмного забезпечення. - Сьогодні, з появою програми для розробників АІ для ПК, ми розширюємо нашу аудиторію, щоб вийти за межі великих постачальників програмного забезпечення та залучити малих і середніх гравців, а також розробників-початківців. Наша мета - забезпечити безпроблемну роботу, пропонуючи широкий набір інструментів, включаючи новий AI-ready Developer Kit».



У розширеній програмі AI PC Acceleration розробники знайдуть набір для розробки програмного забезпечення, який надає доступ до різних фреймворків і бібліотек АІ, включаючи власний фреймворк Intel OpenVINO, Open Neural Network Exchange, DirectML, WebNN, а також різні інструменти та робочі процеси для розгортання додатків АІ.



На додаток до розширеної програми прискорення АІ, Intel оголосила, що розробники можуть отримати новий Dev Kit на базі ПК NUC 14 Pro від ASUSTeK.



Нарешті, компанія оголосила про нову програму для незалежних постачальників обладнання, яка дає їм можливість оптимізувати свої ПК зі штучним інтелектом у лабораторіях Intel у США, Китаї та Тайвані, з постійним доступом до процесів тестування та виробництва.



«Корпорація Intel вже залучила 150 постачальників апаратного забезпечення з усього світу до нашої програми прискорення роботи комп’ютерів зі штучним інтелектом», - зазначив Метт Кінг (Matt King), старший директор клієнтської апаратної екосистеми Intel.

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