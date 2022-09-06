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Французька Atos не йде з росії та не збирається

6 сентября 2022 г., 15:25

У мордорських ЗМІ зʼявилась інформація спочатку щодо компанії DataRu, чка ніби то продовжить техобслуговування серверного обладнання Bull компанії Atos, що пішла з Росії.

Але ж представник Atos спростував чутки про вихід команії з країни-агресора. Компанія ТОВ «Атос АйТі Солюшенс енд Сервісез» (Atos) продовжує операційну діяльність на території рф, та «виконує всі зобов'язання перед своїми клієнтами, співробітниками та партнерами».

Крім того, Atos є єдиною авторизованою компанією в галузі надання послуг технічної підтримки та обслуговування обладнання Atos та/або Bull на території рф та в країнах СНД. Компанія продовжує надавати послуги підтримки клієнтам в галузі обладнання: моніторинг заявок та повідомлення у тикет-системі, а також прийом дзвінків здійснюється на постійній основі 24/7.

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