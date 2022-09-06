Протягом доби підрозділи ДСНС знешкодили 767 вибухонебезпечних предметів

6 сентября 2022 г., 14:15

Протягом доби піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій залучалися 124 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 767 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1 авіаційна бомба. Обстежено територію площею 32 гектари.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області - 7 тис. 374 рази, Київщині – 5 тис. 805, Чернігівщині – 3 тис. 472, Миколаївщині – 1 тис. 563, Сумщині – 1 тис. 92, Черкащині – 966.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 192 тис. 997 вибухонебезпечних предметів, 1 тис. 665 кг вибухової речовини, 2 тис. 107 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 69 тис. 888 гектарів.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.

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