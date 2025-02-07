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Франція передала 313,6 тонн обладнання для українського енергосектору

7 февраля 2025 г., 10:25
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Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з делегацією Франції на чолі з Міністром зовнішньої торгівлі Лораном Сен-Мартеном.
 
«Ми відчуваємо підтримку Франції у багатьох галузях енергетики. Це проекти за участі EDF та Енергоатом, а також низки інших компаній, що дає можливість нам посилювати стійкість нашої енергосистеми і зміцнювати енергетичну безпеку України в цілому», - зазначив очільник Міненерго.
 
Герман Галущенко подякував Франції за допомогу українському енергосектору, яка надавалася з перших днів повномасштабного російського вторгнення, зокрема 37 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 313,6 тонн, а саме - генератори, силові трансформатори та інше необхідне енергетичне обладнання.
 
Окремо наголошувалося на важливості внеску Франції до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 5,7 млн євро, які спрямовуються на атомну галузь.
 
Представники французької сторони висловили захоплення тим, як Україні вдається утримувати стійкість енергетичної системи в умовах російських атак, і запевнили, що Франція і надалі буде надавати підтримку українському енергетичному сектору.

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