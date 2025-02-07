Gartner: Samsung повернула собі перше місце на ринку напівпровідників

7 февраля 2025 г., 9:35

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Згідно з попередніми результатами дослідження Gartner, світовий дохід від продажу напівпровідників торік склав 626 мільярдів доларів, що на 18,1% більше, ніж у 2023 році. Прогнозується, що у цьому році виручка складе 705 мільярдів доларів.

«GPU і АІ-процесори, що використовуються в додатках для центрів обробки даних, були ключовими драйверами сектора чіпів в 2024 році, - заявив Джордж Броклхерст (George Brocklehurst), віце-президент-аналітик Gartner. - Зростаючий попит на робочі навантаження, пов'язані зі штучним інтелектом і GenAI, привів до того, що ЦОДи стали другим за величиною ринком напівпровідників у 2024 році після смартфонів. Виручка від продажу напівпровідників для центрів обробки даних минулого року склала 112 мільярдів доларів, що на 64,8 мільярда більше, ніж у 2023 році».

Позитивна динаміка ринку в цілому вплинула на рейтинг кількох виробників напівпровідників. Одинадцять постачальників продемонстрували двозначне зростання, і лише 8 з 25 найбільших постачальників напівпровідників показали зниження доходів у 2024 році.

Samsung Electronics повернула собі перше місце в рейтингу, відтіснив Intel. Корейський виробник збільшив перевагу у 2024 році завдяки сильному відновленню цін на чипи пам'яті. Дохід Samsung Electronics по напрямку напівпровідників торік склав 66,5 млрд дол.

Intel перемістилася на друге місце, оскільки набір її продуктів - комп'ютери зі штучним інтелектом та чіпсет Core Ultra - був недостатнім, щоб компенсувати обмежений успіх її пропозиції прискорювачів штучного інтелекту та скромне зростання бізнесу x86. Виторг Intel від продажів напівпровідників у 2024 році майже не змінився, зростання на 0,1%.

Nvidia продовжувала демонструвати винятково високі результати, збільшивши дохід від продажів напівпровідників на 84% у 2024 році до 46 мільярдів доларів. Компанія піднялася на дві сходинки і посіла третє місце в рейтингу завдяки сильному бізнесу в галузі штучного інтелекту.

Доходи від пам'яті зросли на 71,8% у 2024 році. Частка цих компонентів від загального обсягу продажів напівпровідників зросла до 25,2% у 2024 році. Виторг DRAM зріс на 75,4% торік, тоді як від продаж NAND збільшився на 75,7% порівняно з попереднім роком. Виробництво високошвидкісної пам'яті (HBM) зробило значний внесок у дохід постачальників DRAM. Минулого рокі дохід від HBM склав 13,6% від всіх поставок DRAM.

Виторг від чипів (не пам'яті) зріс на 6,9% у 2024 році - на це припало 74,8% загального доходу від напівпровідників.

«Напівпровідники для пам'яті та штучного інтелекту будуть стимулювати зростання сегменту в короткостроковій перспективі. Причому, за прогнозами, на частку HBM буде припадати все більша частка доходів від DRAM, яка досягне 19,2% в 2025 році, - зазначив Броклхерст. - За оцінками, дохід від HBM збільшиться на 66,3% у 2025 році, досягнувши 19,8 мільярда доларів».

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