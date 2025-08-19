 
Foxconn та SoftBank створюватимуть обладнання для дата-центрів в рамках проєкту Stargate

19 августа 2025 г., 13:35
0 
 
Компанія Foxconn повідомила, що разом з японською SoftBank планує виробляти обладнання для дата-центрів на своєму колишньому заводі електромобілів в Огайо. Цей крок є частиною проєкту Stargate, спрямованого на розвиток AI-інфраструктури в США. Голова Foxconn Юн-вай Лю (Young Liu) повідомив, що SoftBank придбала завод у місті Лордстаун, а Foxconn продовжить керувати майданчиком через спільне підприємство.
 
Раніше Foxconn оголосила про продаж заводу та його обладнання за 375 млн дол., але не назвала покупця. 
 
Проєкт Stargate є спільним підприємством SoftBank, OpenAI та Oracle і був анонсований президентом США Дональдом Трампом у січні. Тоді було заявлено, що компанії інвестують до 500 млрд дол. у його реалізацію.
 
За словами Юн-вая Лю, підготовчі роботи для проєкту розпочалися понад пів року тому. Він додав, що «першими пріоритетами для цього проєкту є електроенергія, місце проведення та терміни — його не можна занадто відкладати. Беручи до уваги всі ці фактори, ми вважаємо, що Огайо є дуже підходящим місцем, і SoftBank поділяє цю думку».
 
Ця співпраця є значним кроком, який підкреслює масштабні зусилля з розбудови американської AI-інфраструктури та демонструє, як найбільші технологічні гравці об'єднують зусилля для реалізації амбітних проектів.

