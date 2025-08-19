Raspberry Pi анонсувала новий 5-дюймовий сенсорний дисплей ціною 40 дол.

19 августа 2025 г., 14:25

Компанія Raspberry Pi представила новий варіант свого дисплея Raspberry Pi Touch Display 2. Це 5-дюймова версія, що доповнює існуючу 7-дюймову модель. Новинка має таку ж роздільну здатність 720x1280 пікселів, але завдяки меншим габаритам пропонується за нижчою ціною — 40 дол., що на 20 дол. дешевше, ніж 7-дюймова модель.

Дисплей Raspberry Pi Touch Display 2 призначений для безпроблемної інтеграції в екосистему продуктів Raspberry Pi. Його ємнісний мультисенсорний екран підтримує до п'яти одночасних дотиків і працює одразу «з коробки» з повною підтримкою драйверів Linux, що виключає необхідність ручного налаштування. Живлення подається безпосередньо від хост-пристрою Raspberry Pi, що робить його ідеальним для розробників, які прагнуть уникнути зайвих апаратних складнощів.

Компанія продемонструвала можливості нового дисплея, розробивши простий застосунок для слайд-шоу за допомогою AI. Цей експеримент показав, що штучний інтелект може значно прискорити процес розробки. Однак, як зазначили розробники, AI не є універсальним рішенням, оскільки потребує постійного нагляду, корекції запитів і не завжди створює чистий і структурований код.

Новий 5-дюймовий дисплей Raspberry Pi Touch Display 2 є більш компактною альтернативою для створення інтерфейсів користувача в проєктах, де потрібен невеликий формфактор. Обидві моделі, 5-дюймова та 7-дюймова, вже доступні для придбання у офіційних реселерів по всьому світу.

