Brave1 готує чотири грантові конкурси на понад 100 млн грн

Кластер оборонних технологій Brave1 оновлює підходи до підтримки розробників. Як повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, вже цього тижня будуть оголошені чотири масштабні грантові конкурси з призовими фондами понад 100 млн грн загалом: штучний інтелект – технології розпізнавання, детекції та навігації без GPS; вибухові речовини – масштабування виробництва; два конкурси з ракетної програми – розвитку засобів ураження різного рівня дальності.

Також буде оновлена грантова програма з новими розмірами грантів – 500 тис., 2, 4 та 8 млн грн залежно від рівня готовності технології. Замість понад 140 загальних пріоритетів тепер буде 70 максимально детальних – у категоріях БпЛА, НРК, безекіпажних катерів, РЕБ, бойової електроніки, боєприпасів, AI та ракет.

Крім того, Brave1 запустить спеціальний сайт, на якому виробники бачитимуть чіткий перелік технологій, яких найбільше потребує держава і військо.

За два роки роботи проєкт Brave1 вже видав більш як 560 грантів на 2,2 млрд грн. До кластера входить понад 1500 компаній із 3600 розробками, включно з більш як 500 виробниками БпЛА.

