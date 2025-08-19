 
`

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

Brave1 готує чотири грантові конкурси на понад 100 млн грн

19 августа 2025 г., 12:35
Кластер оборонних технологій Brave1 оновлює підходи до підтримки розробників. Як повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, вже цього тижня будуть оголошені чотири масштабні грантові конкурси з призовими фондами понад 100 млн грн загалом: штучний інтелект – технології розпізнавання, детекції та навігації без GPS; вибухові речовини – масштабування виробництва; два конкурси з ракетної програми – розвитку засобів ураження різного рівня дальності.

Також буде оновлена грантова програма з новими розмірами грантів – 500 тис., 2, 4 та 8 млн грн залежно від рівня готовності технології. Замість понад 140 загальних пріоритетів тепер буде 70 максимально детальних – у категоріях БпЛА, НРК, безекіпажних катерів, РЕБ, бойової електроніки, боєприпасів, AI та ракет.

Крім того, Brave1 запустить спеціальний сайт, на якому виробники бачитимуть чіткий перелік технологій, яких найбільше потребує держава і військо.

За два роки роботи проєкт Brave1 вже видав більш як 560 грантів на 2,2 млрд грн. До кластера входить понад 1500 компаній із 3600 розробками, включно з більш як 500 виробниками БпЛА.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6

Ukraine

