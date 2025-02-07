Фонд прямих інвестицій Turn/River Capital викупить SolarWinds за 4,4 млрд дол.

7 февраля 2025 г., 17:43

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Стало відомо, що SolarWinds уклала угоду з приватною інвестиційною компанією Turn/River Capital.

Мова йде про те, що розробник програмного забезпечення для управління ІТ буде викуплено за 4,4 млрд дол і компанія стане приватною.

В рамках угоди за готівку акціонери компанії отримають 18,50 доларів - приблизно 35% премії до середньозваженої ціни за останні 90 торгових днів.

SolarWinds була заснована в 1999 році в Талсі, шт Оклахома, Дональдом Йонсом (Donald Yonce), колишнім керівником Walmart та його братом Дейвом Йонсом (David Yonce). Хоча компанія випустила свої перші продукти, Trace Route і Ping Sweep, на початку березня 1998 року. В листопаді 2001 вийшов її перший веб-додаток для моніторингу продуктивності мережі.

Перший раз SolarWinds вийшла на біржу у травні 2009 року. Але вже у 2015 році було оголошено про придбання компанії приватними інвестиційними компаніями Silver Lake Partners та Thoma Bravo, а в січні наступного року SolarWinds стала приватною компанією. Угода тоді оцінювалася у 4,5 мільярди доларів.

У вересні 2018 року SolarWinds знову подала заявку на публічне розміщення акцій, після трьох років перебування у власності приватних інвестиційних фірм. У жовтні того ж року компанія завершила публічне розміщення акцій.

Дуже гучний скандал стався з компанією декілька років тому. У 2019 році пов'язана з росією хакерська група отримала доступ до мережі SolarWinds і залишалася непоміченою понад рік. У 2020 році хакери почали розповсюджувати шкідливі оновлення програмного забезпечення серед користувачів продукту Orion, який допомагає адміністраторам відстежувати технічні проблеми в ІТ-інфраструктурі. Повідомлялося, що понад 18 000 з 30 000 організацій, які використовували рішення SolarWinds на той час, завантажили шкідливі оновлення. Серед постраждалих клієнтів було кілька урядових установ США.

У січні 2021 року SolarWinds найняла колишнього директора CISA Кріса Кребса (Chris Krebs), щоб допомогти компанії пережити нещодавню кібератаку. У липні того ж року компанія відокремила свій бізнес постачальника керованих послуг (MSP) від основних активів. Нова публічна компанія, що торгується окремо, отримала назву N-able.

«SolarWinds є світовим лідером у галузі програмного забезпечення, яке допомагає широкому колу підприємств безпечно керувати та оптимізувати свої системи, мережі та ІТ-інфраструктуру. Їх глибока прихильність до розуміння та вирішення потреб клієнтів призвела до десятиліть інновацій, впливу та послідовного зростання», - зазначив Домінік Анг (Dominic Ang), засновник та керуючий партнер Turn/River Capital.

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