Фонд підтримки енергетики України додатково отримав від Ісландії ще 2 млн євро

12 марта 2025 г., 10:25

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Міністерство енергетики України повідомило, що Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 мільйони євро, після чого загальний внесок країни до Фонду зріс до понад 5,6 мільйона євро.

До цього протягом 2023-2024 років Ісландія здійснила чотири транші внесків до Фонду підтримки енергетики України. За ці кошти закуповувалось необхідне обладнання для підприємств паливно-енергетичного сектору Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

«Кожен внесок партнерів до Фонду підтримки енергетики України має надзвичайно важливе значення. За відповідні кошти закуповується обладнання, яке допомагає енергетикам відновлювати зруйноване ворогом та повертати світло і тепло в домівки українців. Дякуємо Ісландії за підтримку і черговий внесок в енергетичну стійкість України», – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду перевищили 1 млрд євро. Серед донорів Фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.

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