AMD оновила портфоліо вбудованих процесорів - AMD EPYC Embedded 5-го покоління

12 марта 2025 г., 11:45

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Компанія AMD оголосила про розширення свого портфоліо вбудованих процесорів x86, представивши процесори AMD EPYC Embedded 5-го покоління.



Зазначається, що процесори AMD EPYC Embedded серії 9005 оптимізовані для ринку вбудовуваних систем та побудовані на базі архітектури «Zen 5».



«Мережевий трафік, керований штучним інтелектом, вимоги до зберігання даних, що зростають, і розширення промислових периферійних обчислень стимулюють попит на вищу обчислювальну продуктивність вбудованих платформ, - зазначив Саліл Радже (Salil Raje), старший віцепрезидент і генеральний директор з адаптивних і вбудованих обчислень в AMD. - Процесори AMD EPYC Embedded 5-го покоління забезпечують провідну продуктивність і ефективність для вбудовуваних систем, а також тривалий життєвий цикл продуктів і підвищену відмовостійкість системи, на яку вони покладаються для впевненого проєктування і забезпечення безперервної роботи у вимогливих середовищах «завжди увімкненого».»



Підкреслюється, що процесори AMD EPYC Embedded серії 9005 призначені для потужних вбудованих систем з інтенсивними обчисленнями та підтримують кількість ядер від 8 до 192 в одному сокеті. Провідна в галузі щільність ядер забезпечує збільшення пропускної здатності обробки даних в 1,3 і 1,6 раза для мережевих робочих навантажень і навантажень зберігання даних відповідно, що робить ці пристрої ідеальними для платформ мережевих і захисних брандмауерів, систем зберігання даних і промислових систем управління.



Використання нової архітектури ядра «Zen 5c» забезпечує вищу пропускну здатність і більшу енергоефективність, збільшуючи пропускну здатність сокета і покращуючи співвідношення продуктивність/Вт в 1,3 раза порівняно з конкурентами. Обсяг пам'яті DDR5 до 6 ТБ на один сокет і розширені можливості вводу/виводу з підтримкою до 160 ліній PCIe Gen5 з CXL 2.0 дають змогу розширювати місткість сховищ і високошвидкісну передачу даних для мережевих додатків і систем зберігання даних.



Щоб відповідати більш тривалому життєвому циклу та експлуатаційним вимогам ринку вбудованих систем, процесори AMD EPYC Embedded серії 9005 надають розширену 7-річну підтримку виробництва, допомагаючи розробникам систем забезпечити довготривалу доступність продукту, зменшуючи зусилля з перепроєктування та кваліфікації. Крім того, AMD планує збільшити розрахунковий термін експлуатації з 5 років для процесорів AMD EPYC Embedded 9005 серії до 7 років для серійних моделей, що забезпечить довгострокову стабільність продуктів для вбудованих систем. Такі збільшені терміни експлуатації є критично важливими для вбудованих систем, що працюють з критично важливими додатками в суворих умовах, мінімізуючи незаплановані простої, ремонт і дорогі заміни системи.



Функції включають NTB (Non-Transparent Bridging) для підвищення високої доступності у відмовостійких багатохостових конфігураціях. NTB розширює можливості системного резервування та відмовостійкості для мережевих систем і систем зберігання даних, дозволяючи обмін даними між двома процесорами в конфігураціях «активний-активний» через PCI Express (PCIe), що дозволяє продовжувати роботу в разі збою. DRAM Flush підвищує надійність критично важливих систем зберігання даних, допомагаючи запобігти втраті даних у разі збою живлення шляхом їх перезапису з DRAM в енергонезалежну пам'ять.



Вбудована підтримка фреймворку Yocto спрощує розгортання вбудованих систем, дозволяючи створювати власні дистрибутиви Linux, адаптовані для системи замовника. SPDK (Storage Performance Development Kit) і DPDK (Data Plane Development Kit) підвищують продуктивність системи, керуючи обробкою даних для мережевих робочих навантажень і навантажень на сховище в драйверах користувацького простору.



AMD тісно співпрацює з партнерами по екосистемі та провідними ODM і OEM-виробниками, включаючи Cisco та IBM, щоб вивести на ринок переваги цих вбудованих процесорів нового покоління.



«Ми обрали процесор AMD EPYC Embedded серії 9005 для одного з наших високопродуктивних брандмауерів, оскільки він забезпечує необхідну нам високу обчислювальну продуктивність, починаючи від масштабованості до 192 ядер і закінчуючи великими обсягами пам'яті та пропускною здатністю вводу/виводу, - зазначив Лукаш Бромірскі (Lukasz Bromirski), директор з управління продуктами в Cisco. - Ми знаємо, що можемо розраховувати на AMD не тільки в плані високої продуктивності, але і в плані якості, підтримки та послідовного виконання дорожньої карти».



«IBM Storage Scale System 6000 розроблена для забезпечення швидкості, продуктивності та надійності для вимогливих корпоративних робочих навантажень штучного інтелекту, - заявив Метью Гайзер (Matthew Geiser), менеджер з управління продуктами в IBM Storage for Data, AI та HPC. - Однією з головних переваг процесорів AMD EPYC Embedded 9005 є впровадження резервних шляхів для забезпечення високої доступності даних і надійних варіантів підключення, які будуть чудово поєднуватися з вимогливими до продуктивності додатками, що працюють на IBM Storage Scale System».



Процесори AMD EPYC Embedded серії 9005 наразі доступні для ознайомлення клієнтам, які отримали ранній доступ, а їх серійне постачання очікується в другому кварталі 2025 року. Процесори AMD EPYC Embedded 9005 Series випускаються у формфакторі SP5, сумісному з попереднім поколінням AMD EPYC Embedded 9004 Series, щоб забезпечити користувачам простий шлях до оновлення.

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