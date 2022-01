Facebook похорошеет с NFT

24 января 2022 г., 14:17

Meta Platforms (бывшая Facebook), согласно анонимным источникам Financial Times, позволит подписчикам своих социальных сетей Facebook и Instagram чеканить невзаимозаменяемые токены (NFT) и торговать ими.



Утверждается, что Meta уже работает над функциональностью, которая позволит отображать NFT в персональных профилях соцсетей. Также готовится прототип утилиты, с помощью которой пользователи смогут самостоятельно создавать цифровые токены.



NFT — это тип виртуального актива, защищённый технологией блокчейн, которая удостоверяет право владения любыми цифровыми объектами, включая оцифрованную живопись, музыку, игровые предметы, но чаще всего это коллекции небольших пиктограмм, такие как CryptoPunks и Bored Ape Yacht Club.



Согласно отчёту Chainalysis, в 2021 году объем рынка NFT достиг 41 млрд долл. долларов. Бестселлер из CryptoPunks, CryptoPunk 7523, был продан за 11,75 млн долл., а цифровой коллаж «Everydays: The First 5000 Days» ушёл с молотка на аукционе Christie’s за 69 млн долл.



Многие из продаж NFT происходят на специализированных торговых площадках, одну из которых для своих пользователей готовит и Meta. Крупнейшая NFT-биржа OpenSea, в начале этого месяца привлекла 300 млн долл. при капитализации в 13 млрд долл. К ноябрю 2021 г. OpenSea обеспечила продаж и торгов NFT более, чем на 10 млрд долл.



Провайдеры криптокошельков Blockchain.com и Coinbase объявили о планах открытия собственных торговых площадок NFT, а Твиттер намекнула на готовящееся внедрение картинок профиля, удостоверяемых NFT, и выставки NFT.



Анонсируя ребрендинг Facebook в октябре прошлого года, генеральный директор компании, Марк Цукерберг, сказал, что NFT станут элементом планируемой миграции Meta в «метавселенную», – сеть взаимосвязанных виртуальных миров, которая сделает возможной торговлю виртуальными предметами между пользователями.

